Mitsubishi Electric'ten Klimalar Üzerine Kapsamlı Araştırma

Mitsubishi Electric, Nielsen işbirliğiyle iklimlendirme sektöründe tüketicilerin duyusal, bilişsel, duygusal ve ilişkisel davranışlarını içeren kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin de dahil olduğu 12 Avrupa ülkesinde yürütülen araştırma, tüketicilerin satın alma alışkanlıklarına, ürün değerlendirme ölçütlerine ve beklentilerine ilişkin önemli bulgular sunuyor.

Tüketicilerin algısını ve beklentilerini daha yakından tanımak amacıyla yapılan araştırmanın sonuçları, markanın müşteri odaklı stratejilerine ışık tutacak nitelikte önemli içgörüler sağlıyor.

Avrupa genelinde klima kullanım oranının yüzde 71'e ulaştığını ortaya koyan araştırmaya göre, kullanıcıların yüzde 82'si klimayı hem ısınma hem de serinleme amaçlı kullanırken, yüzde 16'sı yalnızca serinleme, yüzde 2'si ise yalnızca ısınma amacıyla tercih ediyor. Bu veriler, iklimlendirme cihazlarının çok yönlü kullanım ihtiyacına dikkati çekiyor.

Araştırma verileri, Mitsubishi Electric'in marka bilinirliğinde önemli bir artış yaşandığını ortaya koyuyor. Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde gerçekleştirilen çalışmaya göre, Mitsubishi Electric klima sektöründe ilk akla gelen marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Türkiye'nin yanı sıra küresel pazarda da güçlü bir konuma sahip olan marka, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya gibi önemli Avrupa ülkelerini kapsayan 12 ülkede yapılan global bilinirlik araştırmasında 4. sırada yer aldı.

Araştırma sonuçlarına göre, tüketiciler klima tercihlerinde güvenilir marka imajı, yüksek ürün kalitesi, enerji verimliliği ve yıl boyu hem ısıtma hem de soğutma sağlayabilen sistemleri öncelikli kriterler olarak değerlendiriyor. Mitsubishi Electric Türkiye de bu alanlardaki güçlü performansı ve geliştirdiği ileri teknoloji çözümleriyle öne çıkarak, tüketicilerin tercihinde ilk sıralarda yer alıyor.

Çalışma, Mitsubishi Electric'in sunduğu farklı ve özgün çözümler sayesinde rakiplerinden ayrıştığını ve tüketicilerin gözünde güçlü bir konuma yerleştiğini ortaya koyuyor. Bu yaklaşım, markanın yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmadığını, aynı zamanda iklimlendirme sektörünün geleceğine dair beklentilere de şimdiden yanıt vermeye başladığını gösteriyor.

Veriler, Mitsubishi Electric'in farklı meslek gruplarından kullanıcılar tarafından bilinçli bir tercih olarak öne çıktığını ortaya koyuyor. Mitsubishi Electric, genişleyen müşteri kitlesiyle büyüme ivmesini sürdürüyor.

Şirket, müşteri memnuniyetini daha da artırmak ve sektörel beklentilere proaktif yanıt verebilmek amacıyla bu tür pazar araştırmalarını her yıl tekrarlamayı hedefliyor.