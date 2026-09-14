MKK\'de kayıtlı menkul kıymetlerin piyasa değeri 38 trilyon liraya yükseldi

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, MKK'de kayıtlı bulunan menkul kıymetlerin toplam piyasa değerinin sene başından bu yana yaklaşık yüzde 30'luk artışla 38 trilyon lira seviyesine geldiğini söyledi.

Arıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sermaye piyasalarındaki gelişmeler, yatırımcı sayılarındaki değişim, halka arzlar, ekim ayında İstanbul'da düzenlenecek Merkezi Saklama Kuruluşları Zirvesi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sermaye piyasalarının son yıllarda pozitif büyüme ivmesini sürdürdüğünü belirten Arıkan, hem yurt içinden hem de yurt dışından artan ilgiyle piyasaların büyüyerek geliştiğini aktardı.

Arıkan, sermaye piyasalarında yatırım kültürünün önemli ölçüde değiştiğine dikkati çekerek, geçmişte Borsa İstanbul'da yatırım denildiğinde ağırlıklı olarak hisse senedi alım satımının anlaşıldığını, artık yatırımcıların sermaye piyasasındaki farklı araçlara yöneldiğini ifade etti.

Yatırımcı sayısının sadece doğrudan hisse senediyle ölçülmediğine işaret eden Arıkan, "MKK'de kayıtlı bulunan menkul kıymetlerin toplam piyasa değeri sene başında 29 trilyon lira civarındayken yaklaşık yüzde 30 arttı ve 38 trilyon lira seviyelerine geldi." diye konuştu.

Arıkan, MKK olarak Türkiye'deki yatırımcıların kayıtlarını tuttuklarını anımsatarak, kayıtlı yatırımcı sayısının sene başından bu yana yüzde 3'lük artışla 39 milyonu geçtiğini ve 40 milyona doğru ilerlediğini dile getirdi.

Kayıtlı hesap sayısının 90 milyonlarda bulunduğu bilgisini paylaşan Arıkan, bakiyeli hesap sayısının da 15-16 milyon civarında seyrettiğini kaydetti.

Bakiyeli yatırımcı tarafında yılbaşında 10,64 milyon olan sayının, yüzde 21,5 artışla yaklaşık 13 milyona eriştiği bilgisini veren Arıkan, kripto varlık sınıfındaki yatırımcıların da artık MKK'de kayıtlı yatırımcı sınıfına girdiğini belirtti.

Arıkan, son iki yılda kripto varlık piyasasında önemli regülasyonların yapıldığını hatırlatarak, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) düzenlemeleri ve MKK'nin gayretiyle Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi'nin (KVMKS) çalışmaya başladığını söyledi.

Kripto varlık piyasası 172 milyar lira seviyesinde

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının alım satım platformları ve saklama kuruluşları olmak üzere iki temel grupta değerlendirildiğini kaydeden Arıkan, alım satım platformlarının gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin verileri MKK'ye bildirdiğini dile getirdi.

Ekrem Arıkan, daha önce yatırımcı olarak görünmeyen kripto varlık yatırımcılarına yatırımcı sicil numarası tanımlanmasıyla artık onları da toplam yatırımcı sayısına eklemiş olduklarını anımsatarak, "MKK'ye raporlanan alım satım verileri ile bakiyelerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda kripto varlık piyasasında yaklaşık olarak 3,5 milyon kadar bakiyeli kripto varlıkların yatırımcısı var ve oraya en az bir kere girmiş ve bir şeyler almış satmış 5-6 milyon civarında da bir yatırımcı var." dedi.

Kripto varlık piyasasındaki gelişmelere değinen Arıkan, şöyle devam etti:

"Kripto varlık piyasası yaklaşık 172 milyar liralık bir değere ulaştı. Her zaman vurguladığımız bir mottomuz var: 'ölçmediğini yönetemezsin.' Biz piyasaları ölçülebilir hale getiren bir veri merkeziyiz. Kripto varlıklar piyasasında Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi olarak isimlendirdiğimiz bir sistem işletiyoruz. Burada günlük işlem hacminin aşağı yukarı 15-20 milyar lira kadar olduğunu görüyoruz. 1500'ün üzerinde bakiyede kripto varlık var. Günümüzde artık tokenizasyon gibi konular çok dikkati çekiyor."

Arıkan, sistemin çalışma prensibinin, kripto varlık alım-satım platformları ile kripto varlık saklama kuruluşları arasındaki denkliğin sağlanması üzerine kurulduğunu anlattı.

MKK'nin e-YATIRIMCI uygulamasında, yatırımcılara sahip oldukları kripto varlıkları da göstereceklerinin altını çizen Arıkan, "Kripto varlıklarla ilgili platformlardan aldığımız veriyi saklama kuruluşlarıyla sözleşmeleri tamamlanıp da saklamacı tarafından da veriyi eşleştirdiğimizde e-YATIRIMCI üzerinden görünür hale getireceğiz." ifadesini kullandı.

Arıkan, halihazırda KVMKS'de 43 platformun üye olduğunu belirterek, "Şu an aktif olarak 20 ila 30 arası platform sağlıklı bir şekilde alım-satım işlemini yürütüyor. Saklamacı tarafında daha çok bankalar öne çıkıyor." diye konuştu.

Daha önce MKK'nin internet sitesinde paylaşılan piyasa verilerinin genişletilerek "MKK Piyasa Ekranı" adıyla Veri Analiz Platformu'na (VAP) taşındığını anlatan Arıkan, platformda Türkçe ve İngilizce olmak üzere 225 veri başlığının bulunduğunu bildirdi.

Arıkan bu kapsamda piyasa özeti, kripto varlık piyasası, pay piyasası, borçlanma araçları piyasası ve yatırım fonları başta olmak üzere çok sayıda verinin yayımlandığını ifade etti.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirket sayısı 625'e ulaştı

Ekrem Arıkan, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören şirket sayısının 625'e ulaştığını belirtti.

Bu yılın 8 ayında 34 şirketin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığını ifade eden Arıkan, halka açılan şirketlere önemli tutarda fon sağlandığını kaydetti.

Arıkan, pay senetlerinin toplam piyasa değerinin 22,50 trilyon liraya çıktığını aktararak, bu tutarın tamamının Borsa İstanbul'da işlem gören kısmı ifade etmediğini dile getirdi.

Yaklaşık 9-10 trilyon liralık bölümün halka açık ve işlem gören piyasa değerini, kalan kısmın ise halka kapalı şirketlerin değerini yansıttığını vurgulayan Arıkan, pay senedi yatırımcı sayısının 6,5-7 milyon arasında seyrettiğini söyledi.

"Yatırım fonlarındaki bakiyeli fon yatırımcı sayısı 6 milyonu buldu"

MKK Genel Müdürü Arıkan, son yıllarda borsada yatırım yapmanın sadece doğrudan hisse senedi almak olmadığını, yatırım fonu alan yatırımcıların daha bilinçli yatırımcı olarak nitelendirildiğini bildirdi.

Profesyonel portföy yöneticilerinin yönettiği fonları, yatırımcıların herhangi bir yatırım kuruluşundaki hesabı üzerinden performans değerlendirmesi yaparak alabildiğine işaret eden Arıkan, yatırım fonlarındaki bakiyeli yatırımcı sayısının 6 milyonu bulduğunu, fonların 11 trilyon liraya yakın bir piyasa değerine ulaştığını kaydetti.

CSD Summit İstanbul 2026, merkezi saklama kuruluşlarını buluşturacak

Ekrem Arıkan, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 13-16 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenleyecekleri CSD Summit İstanbul 2026'ya (Merkezi Saklama Kuruluşları Zirvesi) ilişkin bilgi verdi.

Arıkan, İstanbul Finans Merkezi'nde (İFM) organize edilecek zirvede Asya Pasifik Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği (ACG), Avrasya Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği (AECSD) ile Afrika ve Ortadoğu Saklama Kuruluşları Birliği (AMEDA) üyelerinin tek bir platformda bir araya geleceğini kaydetti.

3 bölgesel birliğin MKK ev sahipliğinde ilk kez ortak zirve düzenlediğini aktaran Arıkan, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın söz konusu bölgelerin orta kesişim noktasında olduğunu dile getirdi.

Zirveye 60'ı aşkın ülkeden 70'ten fazla üye kuruluşun üst düzey katılım sağlamasının beklendiğini kaydeden Arıkan, şunları söyledi:

"Ekim'de, şu an için 200 kadar üst düzey yöneticinin bulunacağı bir organizasyon düzenleyeceğiz. Bu Birlikler, genel kurullarını gelip burada yapacaklar. Organizasyonun iki günlük zirve ve paneller boyutu da var. Burada da sadece bu bölgelerden değil hem Avrupa'dan hem Amerika'dan katılımcılar da yer alıyor. Finansal altyapı kuruluşlarını İFM'de toplayarak, organizasyon kapsamında Türk Devletler Teşkilatı bünyesinde ortak saklama kuruluşu kurulmasına yönelik bir iyi niyet anlaşmasına imza atacağız."

Arıkan, zirveye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılım göstereceğini, imzaların kendisinin huzurunda atılacağını belirterek, "Türkiye'nin merkezde bulunduğu, bölge ülkeleriyle de işin büyüyüp genişleyeceği, Asya tarafında bir takas saklama kuruluşunun oluşması ve bizim coğrafyamızdaki piyasaların daha da gelişerek çok daha yukarı, üst seviye büyüklüklere ulaşacağı bir başlangıç olacak diye düşünüyoruz. Bu imzayı bu anlamda önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Dünya Merkezi Saklama Kuruluşları Forumu'nun (WFC) yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendiğini anımsatan Arıkan, söz konusu zirve kapsamında İstanbul'da WFC'nin kurumsal yapısı ile genel sekreterlik oluşumunu arzuladıklarını bildirdi.

"(SPK düzenlemeleri) Çalışmalar SPK tarafından hassasiyetle gerçekleştiriliyor"

MKK Genel Müdürü Arıkan, sermaye piyasalarında son dönemde SPK tarafından gerçekleştirilen düzenlemelere değinerek, söz konusu çalışmaların SPK tarafından hassasiyetle gerçekleştirildiğini, MKK'nin bu süreçteki temel rolünün veri sağlamak ve piyasalardaki gelişmeleri doğru şekilde ölçmek olduğunu söyledi.

Yapay zeka konularındaki çalışmalardan da bahseden Arıkan, ilk önce pilot proje olarak şirket bünyesinde yapay zekayla çalışan asistanı geliştirdiklerini, bu konuda kendilerini güçlendirdiklerini, bu bilgi birikimiyle dışarıya da en yakın zamanda yapay zekayla çözüm sunan birtakım hizmetlerinin olacağını dile getirdi.

Arıkan, Orta Vadeli Program'da (OVP) yer verilen Yatırımcı Risk Takip Sistemi'nde aracı kurumlar üzerinden bütün verileri topladıklarını belirterek, yapay zekadan bu alanlarda da yararlanabileceklerini söyledi.

Ekrem Arıkan, yurt dışında yerleşik yatırımcıların sermaye piyasalarında hesap açma işlemleriyle alakalı devreye aldıkları Merkezi Doküman Yönetim Sistemi'nin (MDYS) yabancı yatırımcılar için önemli bir adım olduğuna dikkati çekti.