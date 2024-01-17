MKK Genel Müdürü Ekrem Arıkan, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ekrem Arıkan, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Arıkan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içi ve yurt dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki 147 fotoğrafı inceledi.

"Çevre Yaşam" kategorisinde Murtadha Al Sudani'nin çektiği "Alın Teri" fotoğrafını seçen Arıkan, "Haber"de Samir Jordamovic'in çektiği "Uğurlama" ve "Spor" kategorisinde David Alvaro'nun çektiği "Gazze'ye destek" fotoğraflarına oy verdi.

Arıkan, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın çektiği "İçimdeki Çocuk", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın çektiği "Kardeşe Son Dokunuş" fotoğraflarını seçti.

Oylamanın ardından açıklamada bulunan Arıkan, oylamaya MKK'nın da dahil edilmesinin kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Arıkan, deprem ve Gazze konularının 2023'ü bambaşka bir noktaya getirdiğini belirterek, "Anadolu Ajansını bu anlamda tebrik ediyoruz. Resmi görevinin yanında gönüllü olarak bunları dünyaya duyurması çok güzel bir mesaj oldu" dedi.