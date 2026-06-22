MKK, Veri Analiz Platformu'na İngilizce Seçeneği Ekledi - Son Dakika
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MKK, Veri Analiz Platformu'na İngilizce Seçeneği Ekledi

22.06.2026 13:33
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Merkezi Kayıt Kuruluşu, VAP'ı İngilizce ile küresel yatırımcıların erişimine açtı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Türkiye'nin sermaye piyasalarındaki veri şeffaflığını en üst düzeye çıkarmak ve finansal okuryazarlığı desteklemek amacıyla 2020'de hayata geçirdiği Veri Analiz Platformu'nu (VAP), İngilizce dil seçeneğinin eklenmesiyle küresel finans çevrelerinin erişimine açtı.

MKK'dan yapılan açıklamaya göre, kuruluş, "Veriden bilgiye, bilgiden stratejiye" sloganıyla hareket ederek piyasalardaki yatırımcı sayıları ve portföy bilgileri, MKK saklama verileri, endeksler, finansal oranlar, kurumsal yönetim verileri ve destek sağladığı akademik çalışmaların çıktıları gibi çok sayıda veri setine ilişkin bilgi paylaşımını Veri Analiz Platformu üzerinden gerçekleştiriyor.

İngilizce dil seçeneğinin hayata geçirilmesiyle platformun, yabancı yatırımcılar için de Türkiye sermaye piyasalarına dair önemli bir referans kaynağı haline gelmesi bekleniyor.

Mevzuat uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin 7/24, anlık ve aracısız paylaşıldığı ve kapsamı itibarıyla kamunun aydınlatılmasına ilişkin uluslararası iyi uygulama örneklerinden biri olarak kabul edilen Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) hizmetinin yanı sıra, kapsamlı piyasa verilerini tek bir adreste toplamasıyla küresel ölçekte örneği az bulunan VAP'ta da son derece şeffaf ve detaylı analiz imkanları sunularak Türkiye piyasalarına dair veriler 2020'den bu yana paylaşılmaya devam ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, "Ölçmediğini yönetemezsin" anlayışıyla ilk günden bu yana titizlikle üzerinde çalıştıkları ve piyasa paydaşlarının kullanımına sundukları VAP'ın, şeffaflık ve doğru bilgiye erişim konusunda sermaye piyasalarının en değerli dijital varlıklarından biri haline geldiğini belirtti.

Arıkan, hayata geçirdikleri İngilizce dil seçeneğiyle Türkiye sermaye piyasalarına ilgi duyan küresel yatırımcıların da tıpkı yerli yatırımcılar gibi güvenilir veriye erişimlerini kolaylaştırdıklarını anlatarak, şunları kaydetti?

"Özellikle Türkiye piyasasında yatırım yapan veya yatırım yapmayı planlayan yabancı yatırımcılar, fon yöneticileri ve analistler, kuruluşumuz tarafından işletilen ve İngilizce dil seçeneği sunan VAP ve KAP platformlarımız sayesinde, ülkemiz piyasalarına dair güncel verilere ilk elden, hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilecek. Bu adımın, yabancı yatırımcıların sermaye piyasalarımıza olan ilgisine olumlu katkı sunacağına inanıyoruz. MKK olarak uluslararası hizmet ve etki ağımızı genişletmeye devam ederken, ülkemizin sahip olduğu güçlü finansal altyapıyı ve güvenilir bir merkez olma özelliğini tüm dünyaya tanıtmaya gayret ediyoruz."

Kaynak: AA

Merkezi Kayıt Kuruluşu, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Vap, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MKK, Veri Analiz Platformu'na İngilizce Seçeneği Ekledi - Son Dakika

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