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Mobil numara taşıma talebinin alındığı bilgisi aboneye kısa mesajla bildirilecek - Son Dakika

Mobil numara taşıma talebinin alındığı bilgisi aboneye kısa mesajla bildirilecek

12.02.2022 09:23
Mobil numara taşıma talebinin alındığı bilgisi aboneye kısa mesajla bildirilecek

Mobil numara taşınabilirliği işlemlerinde taşıma talebinin alındığı bilgisi, alıcı işletmeci tarafından kısa mesajla taşınması talep edilen numaraya iletilecek.

Mobil numara taşınabilirliği işlemlerinde taşıma talebinin alındığı bilgisi, alıcı işletmeci tarafından kısa mesajla taşınması talep edilen numaraya iletilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, mobil numara taşınabilirliğinde, taşıma talebinin alındığı bilgisi, alıcı işletmeci tarafından kısa mesajla, taşınması talep edilen numaraya bildirilecek.

Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulamasının elektronik ortamda yapıldığı durumlar için ise verici işletmeciye numara taşınabilirliği sistemi üzerinden yalnızca işlem belgesi iletilecek.

Taşıma talebinin alındığı bilgisinin alıcı işletmeci tarafından kısa mesajla, taşınması talep edilen numaraya iletilmesine ilişkin hüküm bir ay uygulanmayacak.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mobil numara taşıma talebinin alındığı bilgisi aboneye kısa mesajla bildirilecek - Son Dakika Ekonomi


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