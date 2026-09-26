Mobil uygulama pazarı 2029\'da 533 milyar dolara ulaşıyor

MatchPub'ın ürün lideri Ayten Çamcı, platformun Türkiye'deki yükselişini tam da bu disiplinle açıklıyor.

Statista verilerine göre, global mobil uygulama pazarı 2025 yılında 390 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı ve yıllık yüzde 8,17'lik büyümeyle 2029'da 533 milyar dolara koşuyor. Bu tablo, uygulama pazarının artık yeni bir merak alanı değil, olgunlaşan ve derinleşen bir ekonomi olduğunu gösteriyor. Büyümenin arkasında ise milyonlarca kullanıcıya aynı anda, farklı cihaz ve pazarlarda hizmet verebilme zorunluluğu yatıyor. Bu ölçekte kalıcı olmak, ürün kararlarını tek tek çıkışlar olarak değil, kesintisiz bir disiplin olarak ele alan şirketleri ödüllendiriyor. Yükselen bir platformla yerinde sayan bir platform arasındaki fark ise giderek ürün, mühendislik ve operasyon ekiplerinin ne kadar uyumlu çalıştığına iniyor.

Bu büyüyen pazarın içinde uygulamamız, 15 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaşan bir platform haline geldi ve ürün lideri Ayten Çamcı bu sürecin tam merkezinde çalıştı. iOS, Android, backend ve operasyon fonksiyonlarını koordine eden Çamcı, bu rakamı bir tesadüf değil, bir yöntemin sonucu olarak görüyor. "Milyonlarca kullanıcıya ulaşmak heyecan verici, ama o ölçeği ayakta tutmak bambaşka bir zorluk," diyor Çamcı. "15 milyon kişiye hizmet veren bir platform, güçlü bir mühendislik ekibi ve sürekli iterasyon gerektiriyor. Benim rolüm, bu ekiplerin ürün yönünü belirlemek ve neyi neden geliştirdiğimiz konusunda herkesi aynı hizada tutmak oldu."

Türkiye'deki kullanıcı, ne istediğini çok hızlı gösterir

TÜİK'in Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre, Türkiye'de 16-74 yaş aralığındaki bireylerde internet kullanım oranı yüzde 92,3'e yükseldi. Aynı araştırma, internet üzerinden mal veya hizmet satın alan bireylerin oranının yüzde 60'a çıktığını ortaya koyuyor. Bu veriler, Türkiye'nin yalnızca kalabalık değil, aynı zamanda dijital olarak son derece olgun bir pazar olduğunu gösteriyor. Böylesine yüksek bir adaptasyon, kullanıcıların bir üründen beklentisini de hızla yükseltiyor. Bu ortamda kullanıcılar, memnuniyetlerini de memnuniyetsizliklerini de anında geri bildirime dönüştürüyor. Dolayısıyla Türkiye pazarında öne çıkmak, bu sinyalleri doğru okuyabilmekten geçiyor.

Çamcı, bu hızlı geri bildirim kültürünü MatchPub'ın Türkiye'deki başarısının merkezine koyuyor. Yüksek dijital adaptasyonun, kullanıcı davranışını okuyabilen ekipler için büyük bir fırsata dönüştüğünü söylüyor. "Türkiye'deki kullanıcılar size çok hızlı sinyal verir; bazen doğrudan geri bildirimle, bazen de uygulama içindeki davranışlarıyla," diyor Çamcı. "Ürün perspektifinden önemli olan, bu sinyalleri nasıl yorumlayacağınızı bilmek." Çamcı'ye göre Uygulama Google Play Lifestyle kategorisinde uzun süre 1 numarada kalması, tam olarak bu okumayı sürümden sürüme doğru ürün kararlarına çevirmenin sonucu oldu.

Türkiye, mobil uygulamada bir üretim merkezine dönüşüyor

Türkiye'nin mobil uygulama alanındaki konumu, yalnızca bir tüketici pazarı olmanın ötesine geçiyor. Forbes Türkiye'nin aktardığı verilere göre, Türkiye çıkışlı oyun dışı mobil uygulama şirketleri bugün yaklaşık 2 milyar dolarlık bir ekosisteme işaret ediyor. Bu tablo, ülkenin uygulama geliştirme tarafında da küresel ölçekte rekabet edebilir bir güce ulaştığını gösteriyor. Küresel talep ise hızla büyümeye devam ediyor; Appfigures verilerine göre 2025 yılında dünya genelinde 106,9 milyar uygulama indirildi ve kullanıcı harcaması 155,8 milyar dolara yükseldi. İndirme sayıları olgunlaşırken değerin giderek elde tutma ve kullanıcı bağlılığına kaymış olması, ürün kalitesini belirleyici hale getiriyor. Bu nedenle Türkiye'de geliştirilen uygulamaların başarısı, artık yalnızca yerel pazarla değil, uluslararası rekabetle de ölçülüyor. Kısacası kategori, tek bir çıkıştan çok, istikrarlı bir geliştirme kültürüyle şekilleniyor.

Güçlü ürünler, zaman içinde istikrarla alınan yüzlerce kararla inşa edilir

MatchPub, bugün 15 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaşan ve Google Play'in Lifestyle kategorisinde uzun süre birinciliğini koruyan bir sosyal keşif ve iletişim platformu. Bu ölçeğin arkasında, iOS, Android ve backend ekipleri arasında verilen ve Ayten Çamcı tarafından yönlendirilen yüzlerce ürün kararı yatıyor. Çamcı, bu başarının neye dayandığını sade bir çerçeveyle anlatıyor.

Çamcı, uygulamanın bugünkü konumunu tek bir büyük fikre değil, ekiplerin ortak emeğine bağlıyor. "15 milyon kullanıcıya ulaşan bir ürün inşa etmek ve o ölçekte çalışmasını sağlamak kolay değil; çok güçlü mühendislik ve ürün ekiplerine ihtiyacınız var," diyor. Ona göre Türkiye'de 1 numarada kalmak, bu pazar için neyin geliştirileceği ve neyin dışarıda bırakılacağı konusunda verilen kararlara dayanıyor. Çamcı için MatchPub'ın en önemli başarısı, yalnızca 15 milyon kullanıcıya ulaşmak değil; o ölçekte gelişmeyi sürdürebilecek ürün ve organizasyon yapısını kurmuş olmak. Bu yapıyı, platform yeni pazarlara açılırken de aynı ilkeyle, yani güçlü ekipler ve istikrarla alınan doğru kararlarla büyütmeyi hedefliyor.