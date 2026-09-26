Mobil uygulama pazarı 2029'da 533 milyar dolara ulaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mobil uygulama pazarı 2029'da 533 milyar dolara ulaşıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mobil uygulama pazarı 2029\'da 533 milyar dolara ulaşıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mobil uygulama ekonomisi, dünya genelinde istikrarlı bir büyüme dönemine girmiş durumda. Rekabetin en yoğun yaşandığı alanların başında ise kullanıcıların günlük hayatına dokunan sosyal ve yaşam tarzı uygulamaları geliyor. Bu kategoride öne çıkmak, tek bir özellikten çok; güçlü bir ürün stratejisi, sağlam teknik altyapı ve sürekli geliştirme gerektiriyor. Sıralamaların zirvesine çıkmak kadar orada kalmak da, ürün ekiplerinin verdiği kararların niteliğine bağlı hale geliyor.

MatchPub'ın ürün lideri Ayten Çamcı, platformun Türkiye'deki yükselişini tam da bu disiplinle açıklıyor.

Statista verilerine göre, global mobil uygulama pazarı 2025 yılında 390 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı ve yıllık yüzde 8,17'lik büyümeyle 2029'da 533 milyar dolara koşuyor. Bu tablo, uygulama pazarının artık yeni bir merak alanı değil, olgunlaşan ve derinleşen bir ekonomi olduğunu gösteriyor. Büyümenin arkasında ise milyonlarca kullanıcıya aynı anda, farklı cihaz ve pazarlarda hizmet verebilme zorunluluğu yatıyor. Bu ölçekte kalıcı olmak, ürün kararlarını tek tek çıkışlar olarak değil, kesintisiz bir disiplin olarak ele alan şirketleri ödüllendiriyor. Yükselen bir platformla yerinde sayan bir platform arasındaki fark ise giderek ürün, mühendislik ve operasyon ekiplerinin ne kadar uyumlu çalıştığına iniyor.

Bu büyüyen pazarın içinde uygulamamız, 15 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaşan bir platform haline geldi ve ürün lideri Ayten Çamcı bu sürecin tam merkezinde çalıştı. iOS, Android, backend ve operasyon fonksiyonlarını koordine eden Çamcı, bu rakamı bir tesadüf değil, bir yöntemin sonucu olarak görüyor. "Milyonlarca kullanıcıya ulaşmak heyecan verici, ama o ölçeği ayakta tutmak bambaşka bir zorluk," diyor Çamcı. "15 milyon kişiye hizmet veren bir platform, güçlü bir mühendislik ekibi ve sürekli iterasyon gerektiriyor. Benim rolüm, bu ekiplerin ürün yönünü belirlemek ve neyi neden geliştirdiğimiz konusunda herkesi aynı hizada tutmak oldu."

Türkiye'deki kullanıcı, ne istediğini çok hızlı gösterir

TÜİK'in Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre, Türkiye'de 16-74 yaş aralığındaki bireylerde internet kullanım oranı yüzde 92,3'e yükseldi. Aynı araştırma, internet üzerinden mal veya hizmet satın alan bireylerin oranının yüzde 60'a çıktığını ortaya koyuyor. Bu veriler, Türkiye'nin yalnızca kalabalık değil, aynı zamanda dijital olarak son derece olgun bir pazar olduğunu gösteriyor. Böylesine yüksek bir adaptasyon, kullanıcıların bir üründen beklentisini de hızla yükseltiyor. Bu ortamda kullanıcılar, memnuniyetlerini de memnuniyetsizliklerini de anında geri bildirime dönüştürüyor. Dolayısıyla Türkiye pazarında öne çıkmak, bu sinyalleri doğru okuyabilmekten geçiyor.

Çamcı, bu hızlı geri bildirim kültürünü MatchPub'ın Türkiye'deki başarısının merkezine koyuyor. Yüksek dijital adaptasyonun, kullanıcı davranışını okuyabilen ekipler için büyük bir fırsata dönüştüğünü söylüyor. "Türkiye'deki kullanıcılar size çok hızlı sinyal verir; bazen doğrudan geri bildirimle, bazen de uygulama içindeki davranışlarıyla," diyor Çamcı. "Ürün perspektifinden önemli olan, bu sinyalleri nasıl yorumlayacağınızı bilmek." Çamcı'ye göre Uygulama Google Play Lifestyle kategorisinde uzun süre 1 numarada kalması, tam olarak bu okumayı sürümden sürüme doğru ürün kararlarına çevirmenin sonucu oldu.

Türkiye, mobil uygulamada bir üretim merkezine dönüşüyor

Türkiye'nin mobil uygulama alanındaki konumu, yalnızca bir tüketici pazarı olmanın ötesine geçiyor. Forbes Türkiye'nin aktardığı verilere göre, Türkiye çıkışlı oyun dışı mobil uygulama şirketleri bugün yaklaşık 2 milyar dolarlık bir ekosisteme işaret ediyor. Bu tablo, ülkenin uygulama geliştirme tarafında da küresel ölçekte rekabet edebilir bir güce ulaştığını gösteriyor. Küresel talep ise hızla büyümeye devam ediyor; Appfigures verilerine göre 2025 yılında dünya genelinde 106,9 milyar uygulama indirildi ve kullanıcı harcaması 155,8 milyar dolara yükseldi. İndirme sayıları olgunlaşırken değerin giderek elde tutma ve kullanıcı bağlılığına kaymış olması, ürün kalitesini belirleyici hale getiriyor. Bu nedenle Türkiye'de geliştirilen uygulamaların başarısı, artık yalnızca yerel pazarla değil, uluslararası rekabetle de ölçülüyor. Kısacası kategori, tek bir çıkıştan çok, istikrarlı bir geliştirme kültürüyle şekilleniyor.

Güçlü ürünler, zaman içinde istikrarla alınan yüzlerce kararla inşa edilir

MatchPub, bugün 15 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaşan ve Google Play'in Lifestyle kategorisinde uzun süre birinciliğini koruyan bir sosyal keşif ve iletişim platformu. Bu ölçeğin arkasında, iOS, Android ve backend ekipleri arasında verilen ve Ayten Çamcı tarafından yönlendirilen yüzlerce ürün kararı yatıyor. Çamcı, bu başarının neye dayandığını sade bir çerçeveyle anlatıyor.

Çamcı, uygulamanın bugünkü konumunu tek bir büyük fikre değil, ekiplerin ortak emeğine bağlıyor. "15 milyon kullanıcıya ulaşan bir ürün inşa etmek ve o ölçekte çalışmasını sağlamak kolay değil; çok güçlü mühendislik ve ürün ekiplerine ihtiyacınız var," diyor. Ona göre Türkiye'de 1 numarada kalmak, bu pazar için neyin geliştirileceği ve neyin dışarıda bırakılacağı konusunda verilen kararlara dayanıyor. Çamcı için MatchPub'ın en önemli başarısı, yalnızca 15 milyon kullanıcıya ulaşmak değil; o ölçekte gelişmeyi sürdürebilecek ürün ve organizasyon yapısını kurmuş olmak. Bu yapıyı, platform yeni pazarlara açılırken de aynı ilkeyle, yani güçlü ekipler ve istikrarla alınan doğru kararlarla büyütmeyi hedefliyor.

EkonomiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konya Kapalı Havzası’nda obruk envanteri çıkarıldı: 741 obruğun 572’si Karapınar’da Konya Kapalı Havzası'nda obruk envanteri çıkarıldı: 741 obruğun 572'si Karapınar'da
Vatandaştan para kesilecek iddiasına DMM noktayı koydu Vatandaştan para kesilecek iddiasına DMM noktayı koydu
Diş tedavisi sonrası rahatsızlanan çocuk kurtarılamadı Diş tedavisi sonrası rahatsızlanan çocuk kurtarılamadı
Fon mağdurları paylaştı Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce... Yazıya dikkat Fon mağdurları paylaştı! Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce... Yazıya dikkat
Marmara’da hava bozuyor: AKOM pazar akşamından itibaren kuvvetli yağış bekliyor Marmara'da hava bozuyor: AKOM pazar akşamından itibaren kuvvetli yağış bekliyor
İran, ABD’ye savaşın bitişi için yeni teklif: Hürmüz Boğazı açılacak, nükleer masa yeniden kurulacak İran, ABD'ye savaşın bitişi için yeni teklif: Hürmüz Boğazı açılacak, nükleer masa yeniden kurulacak
Ege’de can pazarı: Mikonos açıklarında yanan feribottan 29 kişi tahliye edildi Ege'de can pazarı: Mikonos açıklarında yanan feribottan 29 kişi tahliye edildi
7 yaşındaki öğrencinin çantasından tabanca çıktı, babası gözaltına alındı 7 yaşındaki öğrencinin çantasından tabanca çıktı, babası gözaltına alındı
İlkay Gündoğan’ın ailesine AVM’de çirkin sözler Oğlu ağladı İlkay Gündoğan'ın ailesine AVM'de çirkin sözler! Oğlu ağladı
Kılıçdaroğlu’ndan milli duruş Erdoğan’a destek verip Netanyahu’ya saydırdı Kılıçdaroğlu'ndan milli duruş! Erdoğan'a destek verip Netanyahu'ya saydırdı
14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Busenaz Sürmeneli’ye gülümseten soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Busenaz Sürmeneli'ye gülümseten soru
14:36
Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu İlk kez böyle yanıt verdi
Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! İlk kez böyle yanıt verdi
14:07
Arda’nın Mbappe’ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor
Arda'nın Mbappe'ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor
13:48
Galatasaray’ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı Nedeni kahretti
Galatasaray'ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı! Nedeni kahretti
13:24
Arda Güler su istedi, taraftar anında karşılık verdi Tüyler diken diken
Arda Güler su istedi, taraftar anında karşılık verdi! Tüyler diken diken
13:12
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı
13:07
MHP’den fon soruşturması için yeni sinyal: Daha önemli gelişmeler olacak
MHP’den fon soruşturması için yeni sinyal: Daha önemli gelişmeler olacak
11:43
“Vanlı Kara Haydar“a ikinci soruşturma 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma! 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
11:36
Fenerbahçe’de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
Fenerbahçe'de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
11:26
Günlerdir kusuyordu Savcı acil serviste hayatını kaybetti
Günlerdir kusuyordu! Savcı acil serviste hayatını kaybetti
10:38
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar Taşınsanız da kira ödeyebilirsiniz
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar! Taşınsanız da kira ödeyebilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 14:45:17. #.0.2#
SON DAKİKA: Mobil uygulama pazarı 2029'da 533 milyar dolara ulaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei