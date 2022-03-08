Mobilya Dekorasyon Fuarı açıldı - Son Dakika
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Mobilya Dekorasyon Fuarı açıldı

08.03.2022 16:16
Mobilya Dekorasyon Fuarı açıldı

Samsun'da altıncısı düzenlenen "Mobilya Dekorasyon Fuarı" kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Samsun'da altıncısı düzenlenen "Mobilya Dekorasyon Fuarı" kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarın açılış törenine Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Murzioğlu, belediye başkanları, sektör temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış töreninde konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, dünya ekonomisindeki sıkıntılara rağmen kentin ihracatında önemli bir artış yaşandığına dikkat çekti. Samsun'un ulaşım ve coğrafi konum avantajlarıyla Türkiye'nin önemli ticaret merkezleri arasında yer aldığının altını çizen Başkan Demir, son yıllarda da şehrin ciddi oranda atağa kalktığını belirtti. Samsun'un sanayi ve ticaretinde mobilya ve dekorasyon sektörünün önemli yeri bulunduğunu ifade eden Başkan Mustafa Demir, "Sektörde Türkiye'nin en önemli lokasyonlarından birsiyiz. Samsun'daki mobilya ve dekorasyon sektörü, çok sağlıklı ve güzel bir büyüme içerisinde. Bunu hepimizin görmesi gerekiyor. İhracat noktasında merkezi statü ve avantajlarıyla önemli alım potansiyeline sahip. 2020 yılında ihracatımız 650 milyon dolardı, 2021 yılında 1 milyar 300 milyona yükseldi. Bunda mobilya sektörünün büyümesinin ciddi katkısı oldu" dedi.

Mobilya imalatı yapan firmaların dar alanda üretim yaptığını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, "Daha büyük metrekareli fiziki mekana, özellikle orta ölçekli organize ve sistemli, kendi imalatlarınızı sergileyebileceğiniz geniş kapalı alanlara ihtiyacınız var. Yurt dışından gelen imalatçılar için düzenli bir fiziki altyapıya sahip olmak durumundayız. Talep gelmesi halinde belediye olarak sizleri bu fiziki mekanlara kavuşturmak görevimiz. Yatırım anlamında da talep birikmiş durumda. Bu konuda hepimiz elimizi taşın altına koymak durumundayız. Çünkü bu metrekareler durup dururken oluşmuyor. Bir sinerjiye ihtiyaç var. Bu konuda ciddi mesafe kat edebiliriz. Müracaat ettiğinizde kamulaştırmayı ve planlamayı yapar inşasına başlama aşamasına geliriz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan da destek sözünü aldık. Şuan sanayi alanları noktasında çok iyi duruma geliyoruz. Kavak ve Havza OSB büyüyor. Vezirköprü'de çalışma devam ediyor. Bafra ve Çarşamba'da altyapılar başladı. Samsun'u uluslararası fuar merkezi haline dönüştürebiliriz" ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından stantları gezen Başkan Demir, imalatçılarla bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundu.

Mobilya sektörünün Türkiye'nin en eski ve en gelişen sektörlerinden birisi olmasının yanı sıra sanayi katma değeri açısından da ülkemizin önde gelen sektörlerinden birisi olduğunu ifade eden ve ihracatta yerli kaynakların en yüksek oranda kullanılmasıyla ekonomiye katkısının artarak devam ettiğini belirten Vali Dağlı, avantajlı coğrafi konumu, geniş ulaşım ağı ve gelişmiş sanayi alt yapısı ile bölgenin sanayi başkenti olan Samsun'da da mobilya sektörünün yerli ve milli üretimle öne çıkan sektörlerden birisi olduğunu söyledi. Fuarın, bölgede faaliyet gösteren mobilya firmalarının pazardaki güçlerini kanıtlamaları, yeni iş birlikleri kurma imkanı elde etmeleri ve ulusal ve uluslararası pazarlarda görünürlüklerini artırmaları anlamında önemli bir fırsat olduğunu kaydeden Vali Dağlı, fuarın başta katılımcı firmalar olmak üzere Samsun ve Türkiye ekonomisi için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Fuar 8-13 Mart 2022 tarihleri arasında açık kalacak. - SAMSUN

Mobilya Dekorasyon Fuarı açıldı
Mobilya Dekorasyon Fuarı açıldı
Mobilya Dekorasyon Fuarı açıldı

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Dekorasyon, Türkiye, Samsun, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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