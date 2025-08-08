Mobilya İhracatı Suudi Arabistan'a Yüzde 17,7 Arttı

Mobilya sektörünün ihracatı yılın ilk 7 ayında 2 milyar 604 milyon dolar olurken, sektörün Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ihracatın yüzde 17,7 artması dikkati çekti.

MODOKO'dan yapılan açıklamaya göre, mobilya sektörünün ihracatı temmuzda yüzde 3,7 artarak 391 milyon dolara ulaştı. Sektörün yılın ilk 7 ayındaki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artarak 2 milyar 604 milyon dolar oldu.

Sektörün en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sıralamasında Irak, Almanya, ABD, Fransa ve Romanya başı çekerken, yılın ilk 7 ayında Suudi Arabistan'a gerçekleştirilen ihracattaki artış dikkati çekiyor.

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen inşaat projeleri nedeniyle sektörün ülkeye ihracatı yüzde 17,7 arttı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, ihracat artışının diğer aylarda da devam etmesini beklediklerini ve yılı 5 milyar dolarlık ihracatla kapatabileceklerini bildirdi.

Çalışkan, Suudi Arabistan'da mobilya pazarının her geçen gün büyüdüğünü belirterek, "Suudi Arabistan, Türkiye'nin en çok mobilya ithal ettiği ülkeler arasında yer alıyor. Oturma grupları, lüks mobilyalar ve ofis mobilyaları gibi çeşitli kategorilerde Türk ürünlerine ilgi yüksek. Son yıllarda özellikle otel yenilemeleri ve yeni inşaat projeleri nedeniyle talep artışı var. Özellikle büyük projeler, sektörümüz için büyük fırsat barındırıyor." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'da MODOKO benzeri yapıların katma değerli ihracat açısından önem arz ettiğini dile getiren Çalışkan, şunları kaydetti:

"En çok ihracat yaptığımız gelişmekte olan ülkelerden biri olan Irak'ta bu modeli ilk olarak uygulamamız gerekiyor. Ardından mutlaka Suriye'de de hayata geçirilmesi önemlidir. Orta Doğu'da devam eden yeniden yapılanma süreci, Türk mobilya sektörü açısından önemli fırsatlar barındırmaktadır. Bu sürecin etkin değerlendirilmesiyle hem bölgesel pazarlarda kalıcı varlık sağlanabilir hem de ihracat hacmi artırılabilir. Bu adımları attığımız takdirde Çin gibi ülkelerin bu pazarlara dışarıdan doğrudan girişini engellemiş oluruz. Dolayısıyla artık fason üretimi bırakıp kendi markalarımızla sahada yer almak için devlet ve özel sektörün el ele vererek projeler üretmesi gerekmektedir."