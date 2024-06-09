Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatı Yılın İlk 5 Ayda 3,2 Milyar Dolara Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatı Yılın İlk 5 Ayda 3,2 Milyar Dolara Yükseldi

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatı Yılın İlk 5 Ayda 3,2 Milyar Dolara Yükseldi

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün ihracatı yılın ilk 5 ayında 3,2 milyar dolara ulaştı. Mayıs ayında 740 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, Irak en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Sektör, zorlu şartlara rağmen hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

09.06.2024 11:51
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Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yılın ilk 5 ayda 3,2 milyar dolara yükseldi.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, nisanda 585 milyon dolar ihracat yapan mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün mayıstaki ihracatı 740 milyon dolar oldu.

Sektör, 2023'ün mayıs ayına göre ihracatını 11 milyon dolar artırırken, bu yılın ilk 5 aylık döneminde toplam ihracatını 3,2 milyar dolara taşıdı.

Irak, 455 milyon dolarla en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada yer alırken, ikinci 168 milyon dolar ile Birleşik Krallık oldu. Üçüncü sırada yer alan ABD'ye yapılan ihracat, 156 milyon dolar olurken, ABD'yi sırasıyla Almanya, Fas, İran, Fransa, Libya ve Gürcistan izledi. İhracat payının en çok arttığı ülke ise yüzde 35,25 ile ABD oldu.

"Şartlar zorlu ancak vites artırarak hedefimize ulaşma gayreti içerisindeyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, "Önümüze koyduğumuz 8 milyar dolarlık ihracat barajı hedefi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Mayıs ayında yakaladığımız 740 milyon dolarlık rakam da bunun bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

Bayram ve resmi tatillerin ihracatı sekteye uğrattığına dikkati çeken Özkan, Kurban Bayramı tatilinde aynı sorunla karşılaşacaklarını ifade etti.

Yılın geri kalanında bir kayıp yaşamadan ilerleme hedefinde olduklarını kaydeden Özkan, şöyle devam etti:

"Şartlar zorlu ancak biz de vites artırarak hedefimize ulaşma gayreti içerisindeyiz. Şu anda tüm üretici ve ihracatçılarımızın çalışmalarından memnunuz. Herkes taşın altına elini koymuş durumda. Bir yandan üretiyor bir yandan fuarlar aracılığıyla yerli üretimi pazarlıyoruz. Yakaladığımız bu başarılı rakamın rehavetine kapılmadan yılın geri kalanını da verimli bir şekilde tamamlamayı istiyoruz."

Kaynak: AA

İstanbul, Irak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatı Yılın İlk 5 Ayda 3,2 Milyar Dolara Yükseldi - Son Dakika

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