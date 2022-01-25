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Mobilya sektörü IIFF 2022 fuarından 3 milyar dolarlık iş bağlantısı bekliyor - Son Dakika

Mobilya sektörü IIFF 2022 fuarından 3 milyar dolarlık iş bağlantısı bekliyor

25.01.2022 16:27
Mobilya sektörü IIFF 2022 fuarından 3 milyar dolarlık iş bağlantısı bekliyor

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, "2022 yılında 6 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedefliyoruz bu hedefin 3 milyarlık kısmının iş bağlantılarını da IIFF 2022 fuarında atmayı hedefliyoruz.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, "2022 yılında 6 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedefliyoruz bu hedefin 3 milyarlık kısmının iş bağlantılarını da IIFF 2022 fuarında atmayı hedefliyoruz. Ama bunlarla yetinmiyor, dünya mobilya ticaretinden yüzde 5 pay almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

MOSFED açıklamasına göre, dünyanın 200 ülkesine ürünlerini ulaştırarak yıllık ortalama 4 milyar doları aşkın ihracata imza atan Türkiye mobilya sektörü, 25-30 Ocak'ta düzenlenen IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı'nı yapılan gala gecesiyle açtı.

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde eş zamanlı düzenlenen IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı'nın kapıları 30 Ocak'a kadar açık kalacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, Türk mobilya sektörünün son 20 yılda hızlı bir ivme yakaladığını belirtti.

Güleç, Türkiye'nin 2000'lerin başında mobilyada kendi kendine yetmeye çalışan bölgesel bir üretici olduğunu anımsatarak, "10 yıl önce ihracatımız sadece 1,7 milyar dolardı. Dünya ticaretinden yüzde 1'in altında pay alıyorduk. En çok ihracat yapan ülkeler sıralamasında 23'üncüydük. 100 milyon dolar üzerinde ihracat yaptığımız tek gelişmiş ülke pazarı Almanya'ydı. Bugün dünya mobilya pazarından yüzde 2,2'lik pay alıyoruz." İfadelerini kullandı.

Salgın gibi zorlu bir dönemde mobilya ihracatlarını yaklaşık yüzde 25 artırdıklarını kaydeden Güleç şunlara dikkati çekti:

"2021 yılında 4,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. En çok ihracat yapan ülkeler sıralamasında 8'inci olduk. Çok yakında ilk 5 ülkeden olacağız. Değişen pazar şartlarında konumumuzu daha da güçlendirdik. Yeni pazarlara açıldık. Dünya ticaretinden daha fazla pay aldık. İlk 10 ihracat pazarımızın 9'u gelişmiş ülkeler. 10 yıl önce ihracatımızın neredeyse sıfır olduğu ABD bugün 3'üncü büyük ihracat pazarımız. 2022 yılında 6 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedefliyoruz bu hedefin 3 milyarlık kısmının iş bağlantılarını da IIFF 2022 fuarında atmayı hedefliyoruz. Ama bunlarla yetinmiyor, dünya mobilya ticaretinden yüzde 5 pay almayı hedefliyoruz."

Güleç, hava muhalefeti ve ulaşımın aksaması nedeniyle fuarın 1 gün uzatıldığını, 31 Ocak'ta kapılarını kapatacağını bildirdi.

"Bu sene mobilyanın altın senesi olacak"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de ihracat ailesinin 2021 yılında Türk haklının gururu, umudu olduğunu belirterek, ihracatın Türkiye'nin en anlamlı ve en önemli işi olduğunu ifade etti.

Gülle, 250 milyar dolarlık ihracat hedefini gerçekleştirmek adına da işlerini en iyi şekilde yapmaya devam ettiklerini kaydederek, "Küresel tedarik zincirinden ülkemize yönelen bu avantajı çok iyi şekilde değerlendirdik. Ülkemizden mal almamış firmalara ilk defa ihracat yaptık. Bunu daha da artırmayı amaçlıyoruz." İfadelerini kullandı.

Mobilya sektörünün başarı hikayesi yazdığını aktaran Gülle, "Daha fazlasını istiyor muyuz, 'evet' istiyoruz. Daha fazlasını yapabilir miyiz, onu da biliyoruz. Bu sene o sene olacak. Bu sene mobilyanın altın senesi olacak. Mobilya sektöründe bazı özel ve güzel gelişmeler de oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gülle, "Türkiye'nin çok güçlü markaları Amerika'dan ya da başka ülkelerden gelen yoğun siparişleri cevaplamak adına bir güç birliğine gitti. Bu farkındalıkla bizim en büyük kriterimiz ve amacımız ölçek ekonomisine geçmek olmalıdır. Büyük birlikteliklerle büyük işler, büyük başarılarla büyük rakamları gerçekleştirelim. Bunu başarmak zorundayız." açıklamasını yaptı.

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Togo Cumhuriyeti, Ahmet Güleç, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mobilya sektörü IIFF 2022 fuarından 3 milyar dolarlık iş bağlantısı bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Mobilya sektörü IIFF 2022 fuarından 3 milyar dolarlık iş bağlantısı bekliyor - Son Dakika
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