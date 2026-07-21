Mobilya Sektöründe Nitelikli İş Gücü İhtiyacı

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, rekabetin artık üretim kapasitesiyle değil bilgi, tasarım, yaratıcılık, inovasyon ve entelektüel sermaye ile şekillendiğini belirterek, "İhracatın sürdürülebilirliği ise üretimi katma değere dönüştürecek nitelikli insan kaynağıyla mümkün." ifadesini kullandı.

MOSFED'den yapılan açıklamaya göre, üretim kapasitesi, tasarım gücü, lojistik altyapısı ve markalaşma yatırımlarıyla dünyanın en büyük 10 mobilya üreticisi ve ihracatçısı arasında yer alan Türkiye mobilya sektörü, küresel pazarlardaki büyümesini sürdürürken en kritik sorunlarından biri olan nitelikli insan kaynağı eksikliğiyle karşı karşıya bulunuyor.

14 milyar dolarlık üretim hacmi, 5 milyar dolara yaklaşan ihracatı ve doğrudan ve dolaylı yaklaşık 500 bin kişiye sağladığı istihdamla mobilya sanayisi, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörleri arasında.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, Türkiye'nin son çeyrek asırda üretim, tasarım, lojistik ve markalaşma alanlarında önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini belirtti.

Artık yeni dönemin odağında katma değerli büyümenin bulunduğunu kaydeden Güleç, "Dünya mobilya ihracatından aldığımız payı binde 3 seviyesinden yaklaşık yüzde 2 seviyesine taşıdık. Bugün artık stratejimizi yalnızca yeni pazar arayışı üzerine değil pazar çeşitliliği, katma değer artışı, özgün tasarım, markalaşma ve güçlü tedarik zinciri üzerine kuruyoruz. Çünkü küresel rekabette önemli olan yalnızca üretmek değil doğru pazarda, doğru ürün, güçlü tasarım dili ve doğru marka algısıyla konumlanabilmektir." ifadelerini kullandı.

Güleç, mobilya sektörünün bugün yalnızca daha fazla üretim yapacak insan kaynağına değil, tasarım geliştirecek, dijital üretim teknolojilerini kullanacak ve markalaşma süreçlerini yönetecek nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyduğunu belirterek, sektörün rekabet gücünün artık yalnızca üretim kapasitesiyle değil, üretime değer katan bilgi ve yetkinliklerle ölçüldüğünü kaydetti.

Sektörde üretimin her halkasında yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç duyduklarını ifade eden Güleç, sektörün sürdürülebilir büyümesi ve ihracat hedeflerine ulaşmasının bu açığın kapatılmasına bağlı olduğunu bildirdi.

"Üretim kültürü ve zanaatkarlık meslek liselerinde başlıyor"

Güleç, nitelikli insan kaynağının yetişmesinde meslek liselerinin kritik rol üstlendiğini belirterek, "Üretim kültürü ve zanaatkarlık meslek liselerinde başlıyor. Gençlerin bu okullara yönelmesini sağlayacak yeni bir yaklaşım geliştirmeli, mobilya alanındaki meslek liselerini günümüz teknolojilerine uygun şekilde yeniden yapılandırmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

CNC teknolojileri, robotik üretim sistemleri, CAD/CAM yazılımları, otomasyon ve yapay zeka destekli üretim süreçlerini bilen teknik insan kaynağının yetişmesinin sektörün geleceği açısından kritik önem taşıdığını vurgulayan Güleç, şunları kaydetti:

"Geleceğin ustası yalnızca güçlü el becerisine sahip kişi olmayacak; aynı zamanda tasarım okuryazarlığı bulunan, dijital üretim teknolojilerini kullanan, veriyi okuyabilen ve yeni nesil üretim sistemlerini yöneten profesyonel olacak. Günümüzde artık akıllı mobilyalardan akıllı evlerden akıllı yaşam alanlarından bahsediyoruz. Yanı sıra çevreyle uyumlu sürdürülebilirlik DNA'sı güçlü ürün ve çözümler gündemde. Eko-tasarımı odağına alan bu dönüşüm ancak nitelikli insan kaynağı ile sağlanabilir."

Güleç, her yıl üniversitelere kayıt yaptıran 1 milyonu aşkın öğrencinin mobilya sektörünün sunduğu kariyer olanaklarını da değerlendirmesi gerektiğini belirterek, "Meslek liselerinden üniversitelere kadar ilgili alanlarda eğitim alan gençler için sektörümüzde güçlü bir istihdam potansiyeli bulunuyor. Mobilya sektörünün geleceği yalnızca daha fazla fabrika kurmakta değil daha fazla tasarımcı, mühendis, tekniker, usta ve marka yöneticisi yetiştirmektedir. Biz sektör olarak bu insan kaynağını yetiştirmek ve istihdam etmek için her türlü işbirliğine hazırız." açıklamasında bulundu.

Mobilya sektörünün yalnızca fiziksel ürün üretmediğini aynı zamanda tasarım, marka değeri ve entelektüel sermaye ürettiğini de ifade eden Güleç, şunları kaydetti:

"Küresel pazarlarda fark yaratan artık yalnızca ürünün kendisi değil arkasındaki bilgi birikimi, tasarım kültürü ve inovasyon kapasitesidir. Bugün şirketler yalnızca finansmana değil görünürlüğe, farklılaşmaya ve uluslararası pazarlarda doğru konumlanmaya da ihtiyaç duyuyor. Rekabet artık üretim kapasitesiyle değil bilgi, tasarım, yaratıcılık, inovasyon ve entelektüel sermaye ile şekilleniyor. İhracatın sürdürülebilirliği ise üretimi katma değere dönüştürecek nitelikli insan kaynağıyla mümkün."

Güleç, nitelikli iş gücünün artırılması amacıyla eğitim kurumlarıyla işbirliklerini sürdürdüklerini de ifade etti.