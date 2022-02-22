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Modalife AVM'leri ile büyüyor - Son Dakika

Modalife AVM'leri ile büyüyor

22.02.2022 11:03
Modalife AVM'leri ile büyüyor

Modalife Mobilya, 2022 yılında 20'nin üzerinde yeni mağaza açmayı hedefliyor.

Modalife Mobilya, 2022 yılında 20'nin üzerinde yeni mağaza açmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında yurt genelinde toplam 50 bin metrekare alana yayılan 11 yeni mağaza yatırımıyla tüketicisine daha da yakınlaşan Modalife Mobilya, 2022'de bu rakamı ikiye katlayarak 20'nin üzerinde yeni mağaza açmayı hedefliyor.

Sektöre kazandırdığı "Düğün Paketi" kavramı ile tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini kalite, tasarım ve konforun ulaşılabilir halini sunarak karşılayan Modalife'ın 13 bin metrekare büyüklüğündeki İstanbul-Silivri AVM'si açıldı. Çocuk oyun alanı, kafe, otopark ve mescit alanlarıyla konforlu bir alışveriş deneyimi sunan, ayrıca deposu da bulunan İstanbul-Silivri AVM'nin ardından 7 bin metrekarelik İstanbul- Avcılar AVM de evini güzelleştirmek isteyenlerin buluşma noktası oluyor.

Modalife, Malatya'da

Ulaşılabilir fiyatlar için tüketiciye doğrudan temas ilkesini benimseyen Modalife'ın, Türkiye'nin dört bir yanında kendi bünyesinde 150'den fazla mağazası bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Modalife Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tonga, ferah ve konforlu alışveriş mekanları sunmak için çalıştıklarını belirterek, "2021 yılında mağazamızın olmadığı yerleşim birimlerini hedefleyerek toplamda 50 bin metrekare büyüklüğünde 11 yeni mağazamızı hizmete açtık. 50'ye yakın mağazamızı da yeni konseptimize uyarladık. Yenileme çalışmalarımız artan bir ivme ile devam ediyor. İstanbul-Silivri AVM ve İstanbul-Avcılar AVM'miz çok beğenildi. Şimdi de ilk kez Malatyalılarla buluşacak olmanın heyecanı içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Modalife Mobilya, 20'den fazla düğün paketi, 30'dan fazla koltuk takımı, 20'den fazla yemek ve yatak odası, 20'den fazla köşe takımı, 10 genç odası, 8 minimal yaşam konsepti ürünü pratik mobilyalar ve aksesuar setleri sunuyor.

Nisan ayında ülke genelinde evini güzelleştirmek isteyen dekorasyon tutkunları ile buluşmaya hazır 2022'nin en yeni mobilya grupları "modalife.com"da ön satışta bulunuyor. Vanesa, Hürrem, Vivaldi düğün paketleri, şimdiden "modalife.com"da bulunan ürünler arasında yer alıyor.

Türkiye genelinde kendi işlettiği 150'den fazla mağazanın yanı sıra Modalife, 30'u aşkın deposu ve Türkiye'nin her yerine en kısa sürede ulaşan sevkiyat ağıyla, tüm ürünlerini, "1 günde teslim" özelliğiyle satışa sunuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Modalife AVM'leri ile büyüyor - Son Dakika Ekonomi


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