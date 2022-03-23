Modalife, yatak konforunu koltuklara taşıyor - Son Dakika

Paket yay sistemini Türkiye'de koltuk üretiminde ilk kullanan Modalife, yatak konforundaki koltukları tüketici ile buluşturuyor.

Modalife açıklamasına göre, şirket, koltuk ve köşe takımlarında konfor alanında da iddialı ürünler sunuyor.

Modalife, modern ve rahat koltuklarıyla salonda uyumayı sevenlere çok sayıda alternatif sağlıyor. Modalife, Türkiye'de paket yay sistemini koltuk takımlarında kullanan ilk marka olarak öne çıkıyor.

Koltuk takımı kategorisinde yer alan grand midi koltuk takımı, vera midi koltuk takımı, life large köşe takımı ve sinema köşe takımı ise paket yay sistemi kullanılarak üretilen koltuk ve köşe takımlarını oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Modalife Soft Grup AR-GE Müdürü Kadir Çirci, daha çok yatak üretiminde ve uyku ürünlerinde kullanılan paket yay sistemini, soft mobilyada kullanıp ürün gruplarını geliştiren ilk marka olmaktan gurur duyduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Paket yaylı koltuklar, yayların birbirine bağlı kumaş torbalar şeklinde yerleştirilmesinden imal ediliyor. Bir başka deyişle yaylar bu sayede birbirinden bağımsız halde hareket ediyor ve üzerindeki basınca göre tepki veriyor. Bu sayede yüksek konfor sağlanıyor. Grand midi ve vera midi koltuk takımı, aynı zamanda yatak da olabiliyor ki rahatlık ve konforu ikiye katlıyor. Life large köşe takımı ve sinema köşe takımında da konfor zirveye çıkıyor. Paket yay sistemi kullanılarak üretilen koltuklar, süngerinde çökme gibi olumsuzluklara karşı da dayanıklı."

Çirci, Modalife'ın modern ve konforlu ürünlerinde kullanılan, insan anatomisine uygun 5 farklı noktaya dizilmiş yaylar sayesinde omuz, bel boşluğu ve kalça bölgesinin desteklendiğini belirterek, koltuğun, vücut yapısına göre şekil aldığını, süngerlerin de ürünün uzun yıllar kullanılabilmesine imkan sağladığını bildirdi.

Modalife, yurt genelinde kendi bünyesindeki 150'den fazla mağazası ve web sitesinde ürünlerini tüketici ile buluşturuyor.