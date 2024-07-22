Moldovalı Gelinin Ürettiği Kilimler Dünya Pazarına Sunulacak - Son Dakika
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Ekonomi

Moldovalı Gelinin Ürettiği Kilimler Dünya Pazarına Sunulacak

Moldovalı Gelinin Ürettiği Kilimler Dünya Pazarına Sunulacak

Adana'nın Saimbeyli ilçesine 2001 yılında gelin gelen Moldovalı Gülcan Tutar, devlet desteğiyle ürettikleri kilimleri dünya pazarına sunmak istiyor. Saimbeyli kilimleri, kadınların ekonomisine katkı sağlayacak ve Türk motiflerini dünyaya tanıtacak.

22.07.2024 08:58  Güncelleme: 09:09
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Adana'nın Saimbeyli ilçesine 2001 yılında Moldova'dan gelin gelen Gülcan Tutar, devlet desteğiyle ürettikleri kilimleri dünya pazarına sunmak istiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tanıştığı Saimbeylili Salim Tutar'a gönlünü kaptıran Moldovalı Gülcan Tutar evlenip ilçeye yerleşti. Evlenip ilçeye yerleştikten sonra kısa sürede yörenin gelenek ve görenekleri ile kültürünü de benimseyen Tutar, 40 yıllık Saimbeylili gibi kilim yapmaya başladı. Saimbeyli Halk Eğitim Kursunda öğrendiği ve ustası olduğu Saimbeyli kilimlerini şimdi ilçedeki kadınlarla birlikte üreterek ekonomiye kazandırmak için dünyaya tanıtmak istiyor.

Gülcan Tutar, "2001 yılında eşimle Kıbrıs'ta tanıştık ve Saimbeyli'ye gelin geldim. Moldova'da kadın doğum uzmanı olarak okuyordum ardından evlenerek Saimbeyli'ye geldim. Mahallemde bu seçimlerde muhtar adayı oldum ama kısmet değilmiş. Ben mahallemde kadınlar iş imkanı olsun istedim. Saimbeyli kilimi kadınlarımız için önemli bir gelir kaynağı olabilecek ve çok değerli bir ürün. Ben de kursa giderek kilim dokumasına öğrendim. Daha sonra usta öğretici oldum. O gün bugündür kilim dokuyorum. Hedefim kooperatifleşerek devletimizin desteği ile bu kilimi dünyaya tanıtmak. Hem ilçemizi hem de Türk motifi kilimlerimizi ekonomiye kadınlarımızla birlikte kazandırmak istiyoruz. İnanıyorum ki bu değerli kilimler devletimizin de desteği ile dünya pazarında geniş yer bulacak" diye konuştu.

Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar ise, üretilen geleneksel Türk el sanatı kilimlerinin çok değerli olduğunu, devletin kadınların kalkınmasın da her zaman destek olduğunu kaydederek, "İlçe milli eğitim müdürlüğümüz bünyesinde bulunan halk eğitim merkezimizin Çatak Mahallesi'ndeki kilim kursundayız. Kilim çok ince işçilik isteyen bir sanat. Öğretmen ve öğrencilerimize emekleri için teşekkür ediyoruz. Sayın Valimiz de en üst seviyede destek vermektedir. Bunu inşallah ileride ulusal ve uluslararası pazarda Saimbeyli kilimlerinin yer alması için ilçemizdeki üretici kadınlarımıza devletimizin desteği daima olacaktır" dedi.

Moldovalı usta öğretici olan Gülcan Tutar'ın kızı Rümeysa Tutar (19), "Çocukluğumdan bu yana sanatın içindeyim. Hem ülkemizi hem Türk kültürü olan bu kilimlerimizi herkesin tanımasını isteriz" dedi.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal ise, "Daha önce birkaç çalışma yapıldı ama aslında Saimbeyli kilimi ata geleneği olan kilimler yıllar önce ilçemize değer katan bir el sanatı. Bizler de yerel yönetim desteği ile eski günlerine üretime kazandırmayı hedefliyoruz. Kadınlarımızın bu konuda destekçisi olmak için proje çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.

Saimbeyli ilçesinde halk eğitim bünyesinde usta öğretici olan Sariye Yenen ve Elif Tanrıkulu da kadınların kilim üretimin de tek yürek olduğunu kaydederek kilimlerin ekonomiye kazandırılması için dokuma tezgahlarında Saimbeyli'nin Mavi Kelebeği, doğası ve Türk motiflerinin işlendiğini kaydetti. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Moldovalı Gelinin Ürettiği Kilimler Dünya Pazarına Sunulacak - Son Dakika

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