Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.
Kuruluştan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun 'B1'den 'Ba3'e yükseltildiği bildirildi. Moody's, kredi notu görünümünü ise 'pozitif'ten 'durağan'a revize etti.
2024 Temmuz'da Türkiye'nin kredi notunu 'B3'ten B1'e yükselten, kredi notu görünümünü de 'pozitif' olarak belirleyen Moody's, 2025 Ocak'taki değerlendirmesinde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.
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Son Dakika › Ekonomi › Moody's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı - Son Dakika
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