Moody\'s Türkiye\'nin kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU YÜKSELTİLDİ

Kuruluştan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun 'B1'den 'Ba3'e yükseltildiği bildirildi. Moody's, kredi notu görünümünü ise 'pozitif'ten 'durağan'a revize etti.

1 YIL ARADAN SONRA TEKRAR YÜKSELDİ

2024 Temmuz'da Türkiye'nin kredi notunu 'B3'ten B1'e yükselten, kredi notu görünümünü de 'pozitif' olarak belirleyen Moody's, 2025 Ocak'taki değerlendirmesinde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.

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