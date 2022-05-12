Mor soğanda hedef bin 200 ton - Son Dakika
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Mor soğanda hedef bin 200 ton

12.05.2022 16:35
Mor soğanda hedef bin 200 ton

Erdek İlçesi kırsal Ballıpınar Mahallesi'nde Coğrafi İşaret Belgeli Mor Soğan ürününün fide ekimleri tamamlandıErdek'e bağlı Ballıpınar Mahallesi'nin Muhtarı Necmi Sezer, "Mor soğanımızı ektik. Hava koşulları uygun giderse bu yıl bin 200 ton ürün bekliyoruz" dedi.

Erdek İlçesi kırsal Ballıpınar Mahallesi'nde Coğrafi İşaret Belgeli Mor Soğan ürününün fide ekimleri tamamlandı

Erdek'e bağlı Ballıpınar Mahallesi'nin Muhtarı Necmi Sezer, "Mor soğanımızı ektik. Hava koşulları uygun giderse bu yıl bin 200 ton ürün bekliyoruz" dedi.

Eski yıllarda 100-150 tonluk üretim yaptıklarına en yüksek üretimlerinin 700 tona çıktığına dikkati çeken Sezer, şunları söyledi: "300 dönümlük bir ekim alanımız var. Şu anda 'Mildiyo' hastalığına karşı ilaçlı mücadele yapıyoruz. Coğrafi işaretli mor soğanımızı satış sıkıntımız yok. Halen başta Zincir Marketler olmak üzere pazarlamamızı yaptığımız diğer yerler de var. Halkımız artık bu mor soğanın sadece Kapıdağ'da yetiştiğini öğrendiğinden ürünümüze büyük ilgi gösteriyor. Mor soğanımıza talep çok arttı" dedi. - BALIKESİR

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Erdek, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mor soğanda hedef bin 200 ton - Son Dakika


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