Morgan Stanley ve Bank of America'nın Karı Artışta

Ekonomi

ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley ve Bank of America'nın net karları geçen yılın son çeyreğinde artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'deki yatırım bankalarından Morgan Stanley ile Bank of America, Ekim- Aralık 2024 dönemine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Buna göre, Morgan Stanley'nin net karı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 142 artarak 3,7 milyar dolara yükseldi. Bankanın net karı 2023'ün son çeyreğinde 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Kurumun 2023'ün dördüncü çeyreğinde 85 sent olan hisse başına karı da geçen yılın aynı döneminde 2,22 dolara çıktı.

Morgan Stanley'nin geçen yılın son çeyreğindeki geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 16,2 milyar dolara yükseldi. Banka, 2023'ün aynı döneminde 12,9 milyar dolar gelir elde etmişti.

Morgan Stanley'nin 2024'ün dördüncü çeyreğinde elde ettiği net kar ve gelir piyasa beklentilerini aştı.

Bank of America'nın karı 2 katına çıktı

Bank of America'nın net karı da geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2 katına çıkarak 6,7 milyar dolara yükseldi. Bank of America, 2023'ün dördüncü çeyreğinde 3,1 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Kurumun hisse başına karı da geçen yılın son çeyreğinde 82 sente çıktı. Bu tutar, 2023'ün aynı döneminde 35 sent olarak kaydedilmişti.

Bank of America'nın geliri ise geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artışla 25,3 milyar dolara yükseldi. Banka, 2023'ün aynı döneminde 22 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bank of America'nın 2024'ün dördüncü çeyreğindeki net kar ve geliri piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de dün bilançolarını açıklayan bankalardan JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup ve Goldman Sachs'ın karları da geçen yılın son çeyreğinde beklentileri aşmıştı.