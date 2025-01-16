Morgan Stanley ve Bank of America'nın Karı Artışta - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Morgan Stanley ve Bank of America'nın Karı Artışta

Morgan Stanley ve Bank of America, 2024'ün son çeyreğinde net karlarını piyasa beklentisinin üzerinde açıkladı.

16.01.2025 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley ve Bank of America'nın net karları geçen yılın son çeyreğinde artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'deki yatırım bankalarından Morgan Stanley ile Bank of America, Ekim- Aralık 2024 dönemine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Buna göre, Morgan Stanley'nin net karı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 142 artarak 3,7 milyar dolara yükseldi. Bankanın net karı 2023'ün son çeyreğinde 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Kurumun 2023'ün dördüncü çeyreğinde 85 sent olan hisse başına karı da geçen yılın aynı döneminde 2,22 dolara çıktı.

Morgan Stanley'nin geçen yılın son çeyreğindeki geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 16,2 milyar dolara yükseldi. Banka, 2023'ün aynı döneminde 12,9 milyar dolar gelir elde etmişti.

Morgan Stanley'nin 2024'ün dördüncü çeyreğinde elde ettiği net kar ve gelir piyasa beklentilerini aştı.

Bank of America'nın karı 2 katına çıktı

Bank of America'nın net karı da geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2 katına çıkarak 6,7 milyar dolara yükseldi. Bank of America, 2023'ün dördüncü çeyreğinde 3,1 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Kurumun hisse başına karı da geçen yılın son çeyreğinde 82 sente çıktı. Bu tutar, 2023'ün aynı döneminde 35 sent olarak kaydedilmişti.

Bank of America'nın geliri ise geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artışla 25,3 milyar dolara yükseldi. Banka, 2023'ün aynı döneminde 22 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bank of America'nın 2024'ün dördüncü çeyreğindeki net kar ve geliri piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de dün bilançolarını açıklayan bankalardan JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup ve Goldman Sachs'ın karları da geçen yılın son çeyreğinde beklentileri aşmıştı.

Kaynak: AA

Morgan Stanley, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Morgan Stanley ve Bank of America'nın Karı Artışta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 05:30:01. #1.13#
SON DAKİKA: Morgan Stanley ve Bank of America'nın Karı Artışta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.