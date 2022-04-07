MOSFED, Avrupa Mobilya Endüstrileri Konfederasyonu üyesi oldu - Son Dakika
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MOSFED, Avrupa Mobilya Endüstrileri Konfederasyonu üyesi oldu

07.04.2022 12:31
MOSFED, Avrupa Mobilya Endüstrileri Konfederasyonu üyesi oldu

Türkiye mobilya sektörünün çatı kuruluşu Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED), Avrupa Mobilya Endüstrileri Konfederasyonu (EFIC) üyesi oldu.

Türkiye mobilya sektörünün çatı kuruluşu Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED), Avrupa Mobilya Endüstrileri Konfederasyonu (EFIC) üyesi oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, bünyesinde 15 dernek ve 40 bin mobilya üreticisi bulunan MOSFED, Türkiye mobilya sektörünün dünyadaki sesini yükseltecek küresel üyeliklerine bir yenisini ekledi.

World Desing Organisation (WDO) üyeliğinden sonra MOSFED'in, EFIC'e üyeliğiyle Türkiye'nin mobilyacıları, Avrupa mobilya endüstrisinin 96 milyar avroluk toplam cirosunun yüzde 70'ini bünyesinde barındıran bir birliğin parçası oldu.

Konfederasyon üyeliğiyle Türkiye'nin mobilyacıları, teknoloji, inovasyon, dijitalleşme, yeşil geçiş konularında EFIC bünyesinde çalışma gruplarına dahil olarak Avrupa ile entegrasyonunu güçlendirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, Avrupa ile entegrasyonun önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"EFIC ailesinin bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Avrupa mobilya endüstrisi 120 bin işletmesinde bulunan 1 milyonu bulan çalışanı, 96 milyar avro cirosu ile oldukça büyük bir pazar. Dünya mobilya üretiminin yüzde 25'i Avrupa'da gerçekleştiriliyor, dünya ticaretinin yüzde 40'ını AB mobilya endüstrisi oluşturuyor. Yine dünya mobilya tüketiminin yüzde 25'i burada tüketiliyor. EFIC üyeliğimiz ile 62,7 milyar avroluk bir ciroyu temsil eden bir birliğin içine girmiş olduk ve bu çerçevede gerçekleştireceğimiz iş birlikleri, sektörümüzü AB düzeyinde büyük başarılara taşıyacak. Üyelikle birlikte Türkiye mobilyacıları, 96 milyar avroluk bir pazarın içine köklerini daha sağlam bir şekilde saldı."

"EFIC üyeliği sektörün hedeflerine ulaşmasında oldukça önemli bir adım"

EFIC'in Avrupa mobilya endüstrisinin sesi olduğunu belirten Güleç, "EFIC, Avrupa'nın ana mobilya üretim ülkelerini temsil ediyor. Gerek Avrupa geneli ve gerek ulusal düzeyde mobilya sektörünü etkileyecek gelişme ve politikaları hayata geçiriyor. İlgili konularda gerek Avrupa gerek ulusal politika yapıcılara ve yasal mevzuatçılarla iletişimde oluyor. EFIC üyeliği, sektörün hedeflerine ulaşmasında oldukça önemli bir adım. Üyelikle EFIC bünyesindeki teknoloji, inovasyon, dijitalleşme, yeşil geçiş çalışma gruplarına dahil olduk. Bu gruplarla Türk mobilya sektörü birçok alanda teknolojisini, üretim kalitesini ve sürdürülebilirliğini Avrupa standartlarına taşıyacak." ifadelerini kullandı.

EFIC Başkanı Edi Snaidero ise MOSFED'in EFIC üyeliğine ilişkin, "Bu üyelik Avrupa'daki sesimizin gücünü artıracak. Bu sebeple Avrupa mobilya endüstrisinin çıkarına olacak birçok girişim için kendileriyle iş birliği yapmayı dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Avrupa Birliği, Ahmet Güleç, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MOSFED, Avrupa Mobilya Endüstrileri Konfederasyonu üyesi oldu - Son Dakika


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