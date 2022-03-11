Moskova'da Türk Lirası'na yoğun ilgi: Euro'dan daha değerli - Son Dakika

Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarından ve Rus işadamlarının mal varlıklarının dondurulması kararlarından, AB ülkelerinin para birimi olan Euro Moskova serbest piyasasında değer yitiriyor.

Moskova'daki bir döviz bürosundan sondakika.com'a iletilen görüntüde Türk Lirası'nın Euro'dan daha değerli olduğu ortaya çıktı.

Moskova'da yaşayan bir sondakika.com okurunun ilettiği görüntüye göre; Türk Lirası, Dolar'dan sonra en değerli ikinci para birimi.

Moskova serbest piyasasında dolar 102 rubleden satılırken, ikinci olarak Türk Lirası 66,40 rubleden işlem görüyor.

Türk Lirası'nı 60,00 ruble ile euro takip ediyor.

TÜRKİYE'NİN BARIŞ YOLU

Rusya; hem ithalat, hem ihracat hem de turizm açısından Türkiye'nin en önemli ticari ilişki sürdürdüğü ülkelerden biri.

Rusya- Ukrayna çatışmasında, Türkiye yaptırım kararlarına katılmamış ve 3. yol olan barış ve uzlaşma yolunu tercih etmişti.

Son olarak Antalya'da Türkiye'nin evsahipliğinde Rus ve Ukrayna dışişleri bakanları bir araya gelmişti. Türkiye barış girişimlerini sürdüreceğini açıklamıştı.