Moskova'da Türk Lirası'na yoğun ilgi: Euro'dan daha değerli - Son Dakika
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Moskova'da Türk Lirası'na yoğun ilgi: Euro'dan daha değerli

11.03.2022 15:47
Moskova'da Türk Lirası'na yoğun ilgi: Euro'dan daha değerli

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatından sonra, Türk Lirası Moskova'da en değerli para birimleri arasına girdi. Moskova'daki döviz bürolarında, Türk Lirası'nın Euro'dan daha değerli olduğu görüntülendi.

Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarından ve Rus işadamlarının mal varlıklarının dondurulması kararlarından, AB ülkelerinin para birimi olan Euro Moskova serbest piyasasında değer yitiriyor.

Moskova'daki bir döviz bürosundan sondakika.com'a iletilen görüntüde Türk Lirası'nın Euro'dan daha değerli olduğu ortaya çıktı.

Moskova'da Türk Lirası'na yoğun ilgi: Euro'dan daha değerli

Moskova'da yaşayan bir sondakika.com okurunun ilettiği görüntüye göre; Türk Lirası, Dolar'dan sonra en değerli ikinci para birimi.

Moskova serbest piyasasında dolar 102 rubleden satılırken, ikinci olarak Türk Lirası 66,40 rubleden işlem görüyor.

Türk Lirası'nı 60,00 ruble ile euro takip ediyor.

TÜRKİYE'NİN BARIŞ YOLU

Rusya; hem ithalat, hem ihracat hem de turizm açısından Türkiye'nin en önemli ticari ilişki sürdürdüğü ülkelerden biri.

Rusya- Ukrayna çatışmasında, Türkiye yaptırım kararlarına katılmamış ve 3. yol olan barış ve uzlaşma yolunu tercih etmişti.

Son olarak Antalya'da Türkiye'nin evsahipliğinde Rus ve Ukrayna dışişleri bakanları bir araya gelmişti. Türkiye barış girişimlerini sürdüreceğini açıklamıştı.

YORUMLAR (2)
  • Mahmut Guzel: Öyle bakmayacaksın duruma aslan parçası O zaman harcamalarına o hesap üzerinden yap beynin dursun ödediğim kira 1000 euro verdiğim elektrik faturası 120 euro verdiğim doğal gaz 400 euro Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Koray Demir: almanyada ınsanlar 1 saatte 205 lira kazanırken turkıyede 1 gunde 141 lıra kazanıyor adaletten buyuk devlet olmaktan kımse bahsetmesın Cevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
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Türk Lirası, Moskova, Rusya, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Moskova'da Türk Lirası'na yoğun ilgi: Euro'dan daha değerli - Son Dakika


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