Motorin 103 lirayı aşınca Tanrıkulu'dan tepki geldi, 100 liraya mazot alınamıyor - Son Dakika
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Motorin 103 lirayı aşınca Tanrıkulu'dan tepki geldi, 100 liraya mazot alınamıyor

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Motorin 103 lirayı aşınca Tanrıkulu\'dan tepki geldi, 100 liraya mazot alınamıyor
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YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, motorinin litre fiyatının 103 lirayı aşmasına tepki göstererek "Bugün 100 lirayla 1 litre mazot bile alamıyorsunuz" dedi. Tanrıkulu, 2009'da 100 lirayla yaklaşık 40 litre motorin alınabildiğini, bugün ise aynı parayla bir litre mazot dahi alınamadığını söyledi.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, motorinin litre fiyatının 10 lirayı aşmasına tepki göstererek, "Bugün 100 lirayla 1 litre mazot bile alamıyorsunuz" dedi.

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, motorinin litre fiyatına yapılan zamma tepki göstererek, 100 liralık banknotun tedavüle girdiği 2009 yılında motorinin yaklaşık 2,5 lira olduğunu ve 100 lirayla yaklaşık 40 litre motorin alınabildiğini, bugün ise aynı parayla bir litre motorin dahi alınamadığını söyledi.

Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Bu sabah itibarıyla motorine zam geldi; 103 lira oldu. 100 lira, 1 Ocak 2009 tarihinde tedavüle girdi. O tarihte Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının 7'nci yılıydı. Şimdi 2026 yılındayız. Bugün 100 lirayla 1 litre mazot alamıyorsunuz. 1 litre mazot 100 liraya gelmiyor. 2009 yılında mazot ortalama 2,5 liraydı. Yani 100 lirayla 40 litre mazot alıyorduk. Neredeyse bir arabanın deposunu dolduruyorduk. Ama bugün 100 lirayla 1 litre mazot bile alamıyorsunuz. Nasıl yoksullaştığımızı, alım gücümüzün nasıl düştüğünü ve paramızın nasıl değersiz hale geldiğini bir kez daha görüyoruz. 2009 yılında da Adalet ve Kalkınma Partisi iktidardaydı. 2026 yılında da Adalet ve Kalkınma Partisi hala iktidarda. 17 yılda geldiğimiz nokta bu. Sadece yoksullaştık."

Kaynak: ANKA
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