Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
4 Mayıs Perşembe gününden itibaren motorine 1 lira 30 kuruş indirim gelmesi beklenirken, gelecek indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 18 lira 40 kuruş, Ankara'da 18 lira 76 kuruş ve İzmir'de ise 18 lira 83 kuruştan satılacak.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.
Son Dakika › Ekonomi › Motorin fiyatında bu gece yarısından itibaren 1 lira 30 kuruş indirim bekleniyor - Son Dakika