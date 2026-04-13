Motorin Fiyatında Sert Artış

13.04.2026 11:21
ABD-Iran görüşmeleri sonrası motorin fiyatı yükseldi, zam olasılığı gündemde.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Petrol ve küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatı, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin sonuçsuz kalması ve ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alma kararının etkisiyle sert biçimde yükseldi. Brent petrol 104 doları gördü, motorinin ton fiyatı da 107 dolar arttı. Bu veriler çerçevesinde motorine, hafta ortasında zam yapılabileceği belirtiliyor.

ABD ile İran arasındaki görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Bu gelişmeye ek olarak, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alma kararıyla birlikte Brent petrol ve motorin fiyatları, piyasaların açılmasıyla birlikte hızla yukarı yönlü hareketlendi. Brent petrol, varil başına yaklaşık 104 dolara kadar çıktı. Sonra bir miktar gevşedi.

Küresel piyasalarda motorinin ton fiyatı da fırladı. Sektör temsilcileri, cuma günü metrik tonu bin 335 dolar düzeyinde olan motorinin açılışta 107 dolar arttığını söyledi. Motorine, geçen hafta cuma günü kapanış fiyatlarına bağlı olarak bu gece yarısı 4 TL 35 kuruş indirim bekleniyor.

Sektör temsilcileri, "Uluslararası piyasalarda motorin fiyatları, bu düzeyini korursa, diğer bir deyişle düşmezse ve çarşamba gününden geçerli olmak üzere bir zam gündeme gelebilir" dedi. Sektör temsilcileri, olası zam tutarına ilişkin soru üzerine, "Gün içindeki gelişmeler ve fiyat hareketleri son derece önemli. Kapanışa dek fiyatlar takip edilecek. Fiyatlar gevşerse bir zamma da gerek kalmayabilir. Kapanış fiyatı önemli" dedi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Finans, Enerji, İran, Zam, Son Dakika

Advertisement
