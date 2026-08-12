Motorin ÖTV'sinde İndirim Geliyor - Son Dakika
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Motorin ÖTV'sinde İndirim Geliyor

Motorin ÖTV\'sinde İndirim Geliyor
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Hazine, motorin üzerinde ÖTV indirimine giderek akaryakıt zamlarını düşürmeyi planlıyor.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, ABD-İran savaşı ve Hürmüz Boğazı belirsizliğinin tetiklediği akaryakıt zamlarına karşı yeni bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Buna göre motorin üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında indirim yapılacak. Böylece, pompaya yansıyan zam tutarı azalacak. Düzenlemenin, bu gece Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Benzinin ÖTV'sinde bir değişiklik yapılmayacak.

ABD-İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin devam eden belirsizlik, küresel piyasalarda Brent petrol ve motorin fiyatlarını tetikliyor. Gerek petrol, gerekse de ürün fiyatları yükseliyor.

Buna bağlı olarak akaryakıta peş peşe zamlar yapılıyor. Son olarak bugünden geçerli olmak üzere benzine 2 TL, motorine 6,85 TL zam gündeme geldi.

Eşel mobil uygulaması gereğince zam gereksiniminin yüzde 25'inin ÖTV'den karşılanması, kalanının da pompaya yansıması gerekiyordu. Buna göre benzine 1,50 TL, motorine de 5,13 TL zam bekleniyordu. Bu yüksek miktardaki zam pompaya yansıtılmadı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ABD-İran savaşı ve Hürmüz Boğazı belirsizliğinin tetiklediği akaryakıt zamlarına karşı yeni bir adım daha atmaya hazırlanıyor.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, motorin üzerinden alınan ÖTV tutarlarında indirim yapılacak. Böylece, pompaya yansıyan zam tutarı azalacak. Düzenlemenin, bu gece Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

Benzinin ÖTV'sinde  bir değişikliğin söz konusu olmadığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Enerji, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorin ÖTV'sinde İndirim Geliyor - Son Dakika

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