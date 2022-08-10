Motorine yapılan 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü! Bu geceden itibaren 81 kuruşluk zam geliyor - Son Dakika
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Motorine yapılan 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü! Bu geceden itibaren 81 kuruşluk zam geliyor

10.08.2022 16:36

Motorinde dün gece 1 lira indirim yapılmıştı. Bu indirimin ardından bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 81 kuruşluk zam yapılacağı belli oldu.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarındaki oynaklık devam ediyor. Dün gece motorine yapılan 1 liralık indirim araç sahiplerini sevindirirken bu gece için yine zam haberi geldi.

81 KURUŞLUK ARTIŞ OLACAK

11 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 81 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşecek. Zam, pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Benzinde ise bugün fiyat değişimi olmayacak. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 23,15 TL'ye, Ankara'da 23,26 TL'ye, İzmir'de 23,28 TL'ye yükselecek.

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Son Dakika Ekonomi Motorine yapılan 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü! Bu geceden itibaren 81 kuruşluk zam geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motorine yapılan 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü! Bu geceden itibaren 81 kuruşluk zam geliyor - Son Dakika
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