Motorine yapılan 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü! Bu geceden itibaren 81 kuruşluk zam geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarındaki oynaklık devam ediyor. Dün gece motorine yapılan 1 liralık indirim araç sahiplerini sevindirirken bu gece için yine zam haberi geldi.

81 KURUŞLUK ARTIŞ OLACAK

11 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 81 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşecek. Zam, pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Benzinde ise bugün fiyat değişimi olmayacak. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 23,15 TL'ye, Ankara'da 23,26 TL'ye, İzmir'de 23,28 TL'ye yükselecek.