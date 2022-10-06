Motorinde zam dalgası devam ediyor! Yarından itibaren 1 lira 53 kuruşluk zam yapılacak - Son Dakika
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Motorinde zam dalgası devam ediyor! Yarından itibaren 1 lira 53 kuruşluk zam yapılacak

06.10.2022 09:35

4 Ekim günü motorine 1 lira 10 kuruş, benzine 62 kuruş zam gelmişti. Bir sonraki gün ise yine motorinde 1 lira 39 kuruş, benzinde 74 kuruş artış yaşandı. Zam dalgasının bugün de devam edeceği ortaya çıkarken yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 53 kuruşluk bir zam daha geliyor.

Akaryakıt ürünlerine zam dalgası bugünde devam edecek. Ardı ardına iki gün çifte zam yapılan motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere bir zam daha geliyor.

OPEC TOPLANTISI AKARYAKIT FİYATLARINI ETKİLEDİ

Geçtiğimiz aylarda brent petrol 80 doların altına kadar düşerek dipleri görmüştü. 5 Ekim tarihinde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıdan beklentiler doğrultusunda günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı alındı. Karar, brent petrolün 90 doların üzerine çıkmasına neden oldu.

İKİ GÜN ÜST ÜSTE ZAM

4 Ekim tarihinde motorine 1 lira 10 kuruş, benzine 62 kuruş zam gelmişti. Geçtiğimiz gün ise zamlara bir yenisi daha eklenerekbenzine 74 kuruş, motorine 1 lira 39 kuruş zam geldi.

BUGÜN DE MOTORİNE ZAM GELDİ

7 Ekim'den geçerli olmak üzere motorine 1 lira 53 kuruşluk bir zam daha gelmesi bekleniyor. Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zamların açıklanması ile beraber güncel fiyatlarda merak edilmeye başlandı. Son yapılan zam henüz pompaya yansımadı. Geçtiğimiz iki gün boyunca yapılan zamlarlaİstanbul'da motorin litre fiyatı 25.56 lira olurken, benzinin litresi ise ortalama 20.6 liradan satılıyor.

YORUMLAR (3)
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Araç sahiplerine üzücü haber! Akaryakıta dünden sonra bugün de zam geldi Araç sahiplerine üzücü haber! Akaryakıta dünden sonra bugün de zam geldi Benzine Yıl Başından Bu Yana 34. Kez Zam Geldi: Benzinin Litre Fiyatı 62 Kuruş, Motorininki İse 1 Lira 10 Kuruş Arttı Benzine Yıl Başından Bu Yana 34. Kez Zam Geldi: Benzinin Litre Fiyatı 62 Kuruş, Motorininki İse 1 Lira 10 Kuruş Arttı

Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorinde zam dalgası devam ediyor! Yarından itibaren 1 lira 53 kuruşluk zam yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motorinde zam dalgası devam ediyor! Yarından itibaren 1 lira 53 kuruşluk zam yapılacak - Son Dakika
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