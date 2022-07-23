Motorine 92 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Son olarak benzine gelen 96 kuruşluk indirim sonrası gözler motorin fiyatlarına çevrilmişti.
Araç sahiplerinin beklediği indirim haberi bugün geldi. Buna göre, 26 Temmuz gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 92 kuruş indirim bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; Pazartesi gecesi gelecek indirimle birlikte, motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,46 TL'ye, Ankara'da 24,57 TL'ye ve İzmir'de 24,59 TL'ye gerileyecek. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 22,72 TL, Ankara ve İzmir'de 22,84 TL seviyesinde bulunuyor.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
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