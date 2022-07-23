Motorine 92 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor

Araç sahiplerini bir nebze olsun sevindirecek haber! Motorine indirim geliyor

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Son olarak benzine gelen 96 kuruşluk indirim sonrası gözler motorin fiyatlarına çevrilmişti.

MOTORİNE İNDİRİM YOLDA

Araç sahiplerinin beklediği indirim haberi bugün geldi. Buna göre, 26 Temmuz gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 92 kuruş indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; Pazartesi gecesi gelecek indirimle birlikte, motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,46 TL'ye, Ankara'da 24,57 TL'ye ve İzmir'de 24,59 TL'ye gerileyecek. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 22,72 TL, Ankara ve İzmir'de 22,84 TL seviyesinde bulunuyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.