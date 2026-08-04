Motorine Dev İndirim Bekleniyor

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Motorine, dev indirim göründü. Motorine, bu gece yarısı 6,37 lira indirim bekleniyor. İndirimin, bu tutarda pompaya yansıyıp yansımayacağı saat 16.00'da, rafinerilerin yeni fiyatları akaryakıt dağıtım şirketlerine bildirmesiyle belli olacak. Sektör temsilcileri, 6,37 liralık indirimin tamamının ÖTV'ye kesilmesini beklemediklerini belirterek, "Bunun, bir miktarı pompa satış fiyatlarına yansıtılacaktır. Tutar düşük olabilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ve Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamaları, küresel piyasalarda iyimser bir havanın oluşmasına yol açtı. Geçen hafta cuma günü 90 doları aşan Brent petrolün varil fiyatı, kadameli olarak düştü ve halen 84 dolar düzeyinde işlem görüyor. Küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatı da geriledi. 31 Temmuz'da, 1323 dolara kadar çıkan motorinin tonu, 1174 dolara kadar indi.

MOTORİNE İNDİRİM

Bu gelişmeler, akaryakıta büyük bir indirimi gündeme getirdi. Motorine, bu gece yarısı 6,37 lira indirim bekleniyor.

Akaryakıt sektörü temsilcileri, ANKA'ya yaptıkları açıklamada, 3 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan yeni eşel mobil kararına işaret ederek, "Buna göre rafineri fiyatlarında artış olması halinde, bu artışın 31 Temmuz'a kadar yüzde 50'si, 1 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar da yüzde 25'i kadar ÖTV tutarlarında indirim yapılacak" dedi.

Kaynaklar, rafineri fiyatlarında indirim olması halinde bu indirimin tamamı kadar ÖTV tutarlarında artış olacağına dikkati çekerek, "Bir indirim olacak mı? Olacaksa tutarı ve bunun pompaya yansıyıp yansımayacağı saat 16.00'da, rafinerilerin yeni fiyatları akaryakıt dağıtım şirketlerine bildirmesiyle belli olacak" diye konuştu.

Sektör temsilcileri, 6,37 liralık indirimin tamamının ÖTV'ye kesilmesini beklemediklerini belirterek, "Bunun, bir miktarı pompa satış fiyatlarına yansıtılacaktır. Tutar düşük olabilir" dedi.