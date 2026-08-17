Fenerbahçe'den Romelu Lukaku kararı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u ağırlayacak Fenerbahçe'de maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, yeni transfer Romelu Lukaku'yu UEFA listesine ekledi. Böylece Belçikalı santrfor, teknik heyetin görev vermesi halinde Lyon karşısında forma giyebilecek.

İSMAİL KARTAL'DAN FORMA İSTEDİ

Gençlerbirliği karşılaşmasının kadrosuna alınmayan Lukaku, teknik direktör İsmail Kartal ile görüşerek Lyon maçında oynamak istediğini söyledi. Belçikalı yıldızın, "Kondisyon ve maç eksiğim yok. Yüzde yüz hazırım. Lyon maçında sahada olmak, takıma katkı vermek istiyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi. Lukaku'nun Lyon karşısında sahaya çıkıp çıkmayacağına İsmail Kartal karar verecek.