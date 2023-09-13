Akaryakıta gelen zam pompaya da yansıdı! Motorinin litresi 40 lirayı aştı - Son Dakika

Akaryakıta gelen zam pompaya da yansıdı! Motorinin litresi 40 lirayı aştı

Son Güncelleme: 13.09.2023 00:39

Akaryakıt fiyatları son dönemde gelen zamlarla araç sahiplerinin belini bükerken, bu gece motorine de okkalı bir zam geldi. Pompaya da yansıyan 2 lira 3 kuruşluk zammın ardından İstanbul'da motorinin litresi 40 lirayı aştı.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişirken, son dönemde üst üste gelen zamlara bu gece bir yenisi daha eklendi. Motorine gelmesi beklenen 2 lira 3 kuruşluk zam pompaya da yansıdı.

MOTORİN 40 LİRAYI AŞTI

Zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 40 lira 3 kuruşa, Ankara'da 40 lira 57 kuruş, İzmir'de ise 40 lira 75 kuruşa çıktı.

FİYAT 4 AYDA 2 KATTAN FAZLA ARTTI

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 4 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

İstanbul, Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıta gelen zam pompaya da yansıdı! Motorinin litresi 40 lirayı aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akaryakıta gelen zam pompaya da yansıdı! Motorinin litresi 40 lirayı aştı - Son Dakika
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