Motosiklet Muayene İstasyonları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Motosiklet Muayene İstasyonları Artıyor

Motosiklet Muayene İstasyonları Artıyor
11.07.2025 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turka, motosikletlere özel muayene istasyonlarını iki katına çıkarmayı planlıyor.

Turka, motosikletlere özel araç muayene istasyonlarının sayısını iki katına çıkarmayı hedeflerken motosikletlilerin muayene süreçlerini kolaylaştırmak için hazırlık yapıyor.

Şubat 2025 verilerine göre Türkiye'de trafikteki motosiklet sayısı 6,5 milyona yaklaştı ve trafikteki her beş araçtan biri motosiklet oldu. Beş ilde otomobil sayısını da geçen, şehir içinde ekonomik bir alternatif olarak öne çıkan motosikletlerin muayenesi, trafik güvenliği açısından daha fazla önem kazandı.

Araç muayene istasyonlarının yeni dönem işletmesi için düzenlenen ihaleyi kazanan MOI Ortak Girişim Grubu'nun 2027-2047 döneminde Turka markası ile hizmet vereceği araç muayene istasyonlarında motosikletlerin sorunsuz muayenesi için de çalışmalar yapılıyor.

Motosiklete özel istasyon ihtiyacı arttı

Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalelerinden birini kazanarak yola çıktıklarını ve ilk etapta 249 istasyonu faaliyete geçireceklerini belirtti. Serhan Salman, "İstasyonlarımızın faaliyete geçeceği 15 Ağustos 2027 öncesinde ihtiyaca odaklı araştırmaları yapıyoruz. Araç muayenenin yanı sıra artan motosiklet kullanımı nedeniyle de bu alanda ciddi bir ihtiyaç ortaya çıktı. Türkiye'de en fazla motosiklet olan iller İstanbul, Antalya ve İzmir. Toplamda motosiklet muayene istasyonu sayısını ilk aşamada 11'e çıkaracağız. Daha sonra ihtiyaca göre artırmayı değerlendireceğiz. Böylece motosikletlilerin, muayene sürecini çok daha hızlı ve sorunsuz tamamlamalarını sağlayacağız" dedi.

'Yeni nesil araç muayene' vizyonuyla sistemi devralacaklarını hatırlatan Salman, yenilik ve kolaylık odaklı muayene süreçlerini hem araçlar hem motosikletler için tasarlama ve planlama çalışmalarının yoğun olarak devam ettiğini bildirdi. Salman, "Motosiklet muayenesinde niteliksel iyileştirmeler yapacağız. Muayene ekipmanlarında yapacağımız yeniliklerle motosiklet muayene istasyonu bulunmayan illerde ve diğer tüm sabit istasyonlarda da bu hizmeti vereceğiz. Motosiklet sürücüleriyle konuşarak onların bu süreçte karşılaştıkları sorunlara uygun çözümler geliştireceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Motosiklet, istanbul, Türkiye, trafik, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motosiklet Muayene İstasyonları Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Savunma Bakanı’ndan İran’a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
Terör örgütü PKK’nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler Terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
Joao Felix yuvaya geri dönüyor Joao Felix yuvaya geri dönüyor
Çorum’da feci kaza Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı Çorum'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı
Fenerbahçe Beko’da 3 yıllık imza Fenerbahçe Beko'da 3 yıllık imza
Böylesi görülmedi Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı Böylesi görülmedi! Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
Bu nasıl otel sahibi Her soruya, “Burada öğrendim“ yanıtını verdi Bu nasıl otel sahibi? Her soruya, "Burada öğrendim" yanıtını verdi
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
Almanya’da Filistin destekçilerine polis şiddeti O anlar kameralarda Almanya'da Filistin destekçilerine polis şiddeti! O anlar kameralarda
Muğla’da çıkan yangın nedeniyle 2 kişi hastanelik oldu Muğla'da çıkan yangın nedeniyle 2 kişi hastanelik oldu

15:42
LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı
LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı
14:13
PKK töreni için Ahmet Türk’ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
PKK töreni için Ahmet Türk'ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
12:52
PKK’nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı Bese Hozat da silahını yaktı
PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
07:51
PKK’nın silah bırakma programını takip edecek grup Kuzey Irak’a gitti
PKK'nın silah bırakma programını takip edecek grup Kuzey Irak'a gitti
07:20
Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü
Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü
01:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye yeni rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye yeni rektör atadı
01:00
Rusya’da ölü bulunan eski bakanın son mesajı ortaya çıktı
Rusya'da ölü bulunan eski bakanın son mesajı ortaya çıktı
23:11
Zincir marketlerde “elektronik etiket“ dönemi
Zincir marketlerde "elektronik etiket" dönemi
23:01
Polise yumruk atmaya kalktı Kartalkaya davasında mahkeme salonu karıştı
Polise yumruk atmaya kalktı! Kartalkaya davasında mahkeme salonu karıştı
22:58
Kavganın ortasında kalan genç kız, sopa darbesiyle bayıldı
Kavganın ortasında kalan genç kız, sopa darbesiyle bayıldı
22:27
Özgür Özel’den Osman Gökçek’e çok sert sözler
Özgür Özel'den Osman Gökçek'e çok sert sözler
22:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi ne açıklayacak AK Parti Sözcüsü Çelik’ten dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi ne açıklayacak? AK Parti Sözcüsü Çelik'ten dikkat çeken yanıt
22:09
Muğla’da çıkan yangın nedeniyle 2 kişi hastanelik oldu
Muğla'da çıkan yangın nedeniyle 2 kişi hastanelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 17:06:24. #7.13#
SON DAKİKA: Motosiklet Muayene İstasyonları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.