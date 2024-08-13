MSCI, Türkiye'nin endeksine yeni hisseler ekledi - Son Dakika
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Ekonomi

MSCI, Türkiye'nin endeksine yeni hisseler ekledi

Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, Türkiye'nin standart ve Small Cap endekslerine yeni hisseler eklediğini duyurdu. Türkiye standart endeksine Anadolu Efes, Small Cap Endeksi'ne ise Anadolu Hayat Emeklilik, Borusan Birleşik Boru, Lydia Holding ve Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisseleri eklendi.

13.08.2024 11:26
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Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, dünya genelinde endeks değişiklilerini açıklarken, Türkiye'nin standart endeksine 1, Small Cap Endeksine ise 4 yeni hissenin eklendiğini duyurdu.

MSCI, küresel endekslerde 30 Ağustos seans kapanışından itibaren geçerli olacak değişiklikleri açıkladı.

Buna göre Türkiye standart endeksine Anadolu Efes eklendi.

Small Cap Endeksi'ne ise Anadolu Hayat Emeklilik, Borusan Birleşik Boru, Lydia Holding, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisseleri eklenirken, Anadolu Efes Biracılık, Beşiktaş, Katılımevim Tasarruf Finansman, ODAS Elektrik Üretim Sanayi Ticaret ile Kimteks Poliuretan Sanayi ve Ticaret çıkarıldı.

Öte yandan, Türkiye'de 30 Ağustos tatil olduğu için değişikliler Türk şirketleri için 29 Ağustos seans kapanışından itibaren geçerli olacak.

Analistler, bazı uluslararası fonların portföylerini MSCI endeksine paralel yönettiklerini belirterek, bu fonların, endeks değişimlerine göre pay piyasalarında pozisyonlarını ayarladıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi MSCI, Türkiye'nin endeksine yeni hisseler ekledi - Son Dakika

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