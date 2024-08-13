MSCI, Türkiye'nin endeksine yeni hisseler ekledi

Ekonomi

Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, dünya genelinde endeks değişiklilerini açıklarken, Türkiye'nin standart endeksine 1, Small Cap Endeksine ise 4 yeni hissenin eklendiğini duyurdu.

MSCI, küresel endekslerde 30 Ağustos seans kapanışından itibaren geçerli olacak değişiklikleri açıkladı.

Buna göre Türkiye standart endeksine Anadolu Efes eklendi.

Small Cap Endeksi'ne ise Anadolu Hayat Emeklilik, Borusan Birleşik Boru, Lydia Holding, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisseleri eklenirken, Anadolu Efes Biracılık, Beşiktaş, Katılımevim Tasarruf Finansman, ODAS Elektrik Üretim Sanayi Ticaret ile Kimteks Poliuretan Sanayi ve Ticaret çıkarıldı.

Öte yandan, Türkiye'de 30 Ağustos tatil olduğu için değişikliler Türk şirketleri için 29 Ağustos seans kapanışından itibaren geçerli olacak.

Analistler, bazı uluslararası fonların portföylerini MSCI endeksine paralel yönettiklerini belirterek, bu fonların, endeks değişimlerine göre pay piyasalarında pozisyonlarını ayarladıklarını bildirdi.