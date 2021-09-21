MTOSB Başkanı Tekli, Bakan Varank'ı ziyaret etti

Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret ederek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz'ın da eşlik ettiği ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekli, "Önce ülkemiz, daha sonra da kentimiz Mersin'e yeni sanayi alanları kazandırabilmek, istihdam, ihracat ve üretim rakamlarına katkıda bulunabilmek adına yönetim kurulumuz ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalarımız hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a bilgi verdik. Halen faal durumda olan 1, 2 ve 3. organize sanayi bölgelerimizin ardından 4, 5 ve 6. organize sanayi bölgelerimizin yapımı ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Bakanımız ve ekibine gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür eder, Mersin sanayisinin gelişimine verdikleri sonsuz destekten dolayı şahsım, yönetim kurulum ve tüm sanayicilerimiz adına şükranlarımı sunarım" dedi.

"Yoğun talep var"

MTOSB 4. Bölgenin 2022 yılı içerisinde tahsisinin yapılacağının altını çizen Başkan Tekli, "2022 yılı içerisinde 4. bölgemizin tahsisini tamamlayarak 5. bölgemizin çalışmalarına hız kazandırmak istiyoruz. MTOSB'ye sanayicilerimizin yoğun bir talebi söz konusu. Biz de bu talebe cevap verebilmek adına sıkı bir çalışmanın içerisindeyiz. Şu an yaklaşık 200 başvuru söz konusu. Yatırımcı talebine metrekare oranında bakıldığı zaman 4, 5 ve 6. organize sanayi bölgelerinin yapımının ve faaliyete geçmesinin çok kısa bir zaman alacağı gözlemleniyor" ifadelerini kullandı. - MERSİN