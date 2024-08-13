MTSO Başkanı, milletvekillerine mücbir sebep çağrısında bulundu

Ekonomi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, milletvekillerine mücbir sebep çağrısında bulundu. Uygulamanın günler sonra biteceğini hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, "İktidar ve muhalefet milletvekillerimizin konuya duyarlı davranarak, yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçmek için süre uzatım talebimizi meclis gündemine taşımalarını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanan Malatya, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gaziantep'in Nurdağı ile İslahiye ilçelerini kapsayan mücbir sebep uygulaması süresi 31 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek. Bakanlık tarafından "son kez" ifadesiyle uzatılan mücbir sebep süresinin yeniden uzatılması için girişimlerini sürdüren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, milletvekillerine çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Başkan Sadıkoğlu, "Depremin sosyal, fiziki ve ekonomik anlamda yıktığı şehrimiz için büyük önem taşıyan mücbir sebep uygulaması 31 Ağustos tarihinde sonlanıyor. Uzun bir süredir uygulamanın devamı için resmi girişimler ve basın yoluyla ısrarlı çalışmalar yürütmekteyiz. İktidar ve muhalefet milletvekillerimizin de konuya duyarlı davranarak, yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçmek için süre uzatım talebimizi meclis gündemine taşımalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

31 Ağustos sonrası karşılaşacağı dev vergi borçlarını ödeme gücü olmayan binlerce esnaf, tüccar ve sanayicinin kara kara düşündüğünü belirten Başkan Sadıkoğlu, günlerdir her platformda dile getirdiği söylemini yineleyerek, "Öyle 3-5 aylık uzatmalar değil, makul seviyede uzun süreli uzatma bekliyoruz. 2011 yılında Van'da meydana gelen deprem sonrası mücbir sebep süresi 5 yıl sürmüş, sonrasında da sunulan uzun vadeli taksitle ödeme imkanı ile ticari hayat kendini toparlamıştı. ya iş yerleri teslim olup ticari hayat normale dönene kadar mücbir sebep devam etmeli, ya da biriken borçlarımız bir defaya mahsus vergi affıyla silinmelidir. Devletimizin yakın geçmişte bazı şirketler için büyük ölçekli vergi affı uygulamalarını hatırlıyoruz. Mücbir sebep süresi uzatılmayacaksa benzer vergi affı uygulanmalıdır. Malatya, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Nurdağı ve İslahiye olarak hükümetimizden müjdeli bir haber bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA