Deprem öncesinde bodrum katlarda faaliyet gösteren esnafın durumuna bir an önce çözüm bulunmasını isteyen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Yaklaşık 150 esnafımız 45 aydır bekliyor, daha ne kadar bekleyecek" dedi.

6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa edilen işyerlerinde hak sahiplerine yönelik kura ve teslim süreçleri devam ederken, deprem öncesinde bodrum katlarda faaliyet gösteren işletmelerin mağduriyetleri sürüyor.

Deprem öncesi bodrum katlarda faaliyet yürüten yaklaşık 150 hak sahibine yeni işyerleri için kura hakkı tanınmamasına önceki aylarda tepki gösteren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, konuyu yeniden gündeme taşıdı.

Yeni projelerde mülkiyetlerine karşılık herhangi bir bağımsız bölüm alamayan bir esnafın dilekçesine Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından verilen cevap üzerine açıklama yapan Başkan Sadıkoğlu, "Mağdur olan bir esnafımızın dilekçesine verilen cevapta, yeni çarşıda bodrum katlarda ticari birim üretilemediği, bu nedenle bodrum katta ticari birime sahip hak sahiplerine yerinde bağımsız birim belirlenemediği belirtilmiştir. Bodrum katlarda bulunan ticari birimlerle ilgili çözüm getirilebilmesi amacıyla çalışmaların devam ettiğini bildirilen cevapta konuyla ilgili çözüm önerilerinin ilerleyen süreçte değerlendirileceği ifade edilmiştir. Yetkililere şunu açıkça sormak istiyorum; 45 aydır bulunmayan çözüm ne zaman bulunacak" ifadelerine yer verdi.

Yaklaşık 150 esnafın yeniden ticaret hayatına dönmesi için gerçekçi ve hakkaniyetli bir çözüm üretilmesi çağrısında bulunan Başkan Sadıkoğlu, "Deprem öncesinde bodrum katta faaliyet gösteren esnafımız bugün adeta yok sayılıyor. Oysa bu işletmelerimizin tamamı depremden önce Malatya'nın ticari hayatının bir parçasıydı. Babadan dededen beri esnaflık yapan, vergisini ödeyen, istihdam sağlayan, üretim yapan ve şehrin ekonomisine katkı sunan işletmelerimizdi. Deprem nedeniyle zaten işyerlerini kaybettiler, şimdi bir de yeni işyeri kura sürecinin dışında bırakılmaları kabul edilebilir değil. Bu işletmelerimizin yeniden ticaret hayatına dönmesi için gerçekçi ve hakkaniyetli bir çözüm üretilmelidir. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak konunun takipçisi olacağız" dedi.