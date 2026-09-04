MTSO Başkanı Sadıkoğlu, Malatya'nın kalkınması için STK başkanlarıyla toplantı yaptı - Son Dakika
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MTSO Başkanı Sadıkoğlu, Malatya'nın kalkınması için STK başkanlarıyla toplantı yaptı

MTSO Başkanı Sadıkoğlu, Malatya\'nın kalkınması için STK başkanlarıyla toplantı yaptı
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MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya'daki sivil toplum kuruluşlarının başkanlarını ziyaret ederek deprem sonrası iş dünyasının sorunlarını ve şehrin ekonomik geleceğini değerlendirdi. Görüşmelerde ortak akılla hareket edilmesi ve güçlü kalkınma mesajları verildi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek başkanlarla bir araya geldi. Görüşmelerde deprem sonrası Malatya'nın mevcut durumu, iş dünyasının yaşadığı sorunlar ve şehrin ekonomik geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Malatya'nın daha hızlı kalkınması için hep birlikte daha güçlü hareket edileceği mesajları verildi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya'nın ekonomik ve sosyal hayatında önemli rol üstlenen sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Başkan Sadıkoğlu, bu kapsamda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, Anadolu Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği (ANESİAD) Malatya Şube Başkanı Mehmet Emin Doğaner, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Malatya Şube Başkanı Aydın Apak, Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen ve Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Derneği (ULUSDER) Malatya Şube Başkanı Özcan Polat ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da gelinen son durum değerlendirilirken, iş dünyasının karşı karşıya olduğu sorunlar ve yeniden toparlanma sürecinde atılması gereken adımlar ele alındı. Malatya'nın yeniden güçlü bir ekonomik yapıya kavuşmasının, şehrin tüm paydaşlarının ortak çabasıyla mümkün olacağına dikkat çekilen görüşmelerde üretim, ticaret, yatırım, istihdam ve şehrin ekonomik geleceğine ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Sadıkoğlu, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de kentin tüm sivil toplum kuruluşlarıyla istişare içerisinde hareket edeceklerini belirtti.

Başkan Sadıkoğlu, "Malatya'nın yeniden ayağa kalkması sadece bir kurumun ya da bir kesimin çabasıyla mümkün değil. Şehrimizin tüm dinamiklerinin aynı hedef etrafında buluşması gerekiyor. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sivil toplum kuruluşlarımızla, meslek örgütlerimizle ve iş dünyamızın tüm temsilcileriyle istişare içerisinde olmaya devam edeceğiz. Ortak akılla hareket ederek Malatya'nın ekonomik geleceğini hep birlikte daha güçlü şekilde inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ziyaretlerde STK başkanları da Başkan Sadıkoğlu'na ziyaretleri ve istişare kültürüne verdiği önem dolayısıyla teşekkür ederek başarılar diledi.

Kaynak: İHA

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Sivil Toplum, Malatya, Ekonomi, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MTSO Başkanı Sadıkoğlu, Malatya'nın kalkınması için STK başkanlarıyla toplantı yaptı - Son Dakika

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