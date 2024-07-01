MTSO Başkanı, Vergi Paketinden Beklentilerini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

MTSO Başkanı, Vergi Paketinden Beklentilerini Açıkladı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, iş dünyası ve toplumun, anlamlı, ekonomiye ve topluma değer katacak, kayıt dışını önleyecek, verginin tabana adil şekilde yayılmasını sağlayacak bir vergi paketi beklediğini belirtti. Çakır, vergi barışını sağlamadığını gördüğümüz aflar yerine, vergi oranlarının makul düzeye çekildiği, vergiyi tabana yayan bir düzenleme beklediğini ifade etti.

01.07.2024 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, iş dünyası ve toplumun, anlamlı, ekonomiye ve topluma değer katacak, kayıt dışını önleyecek, verginin tabana adil şekilde yayılmasını sağlayacak bir vergi paketi beklediğini belirterek, "Vergi barışını asla sağlamadığını gördüğümüz aflar yerine, vergi oranlarının makul düzeye çekildiği, vergiyi tabana yayan bir düzenleme bekleniyor" dedi.

Çakır, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan yeni vergi paketi düzenlemesini değerlendirdi. Yeni vergi paketi düzenlemesiyle ilgili ellerinde henüz netleşmiş bir bilgi olmadığını söyleyen Çakır, "İş dünyası olarak, tüm toplumun ihtiyacı olan, hem iş dünyasının, hem devletimizin mali yapısının hem de ülke ekonomimizin doğru, sürdürebilir şekilde toparlanmasına yol açacak öneri ve beklentilerimizi gündeme taşımaya çalışıyoruz. Vergi paketindeki şeffaflık, yalın ve uygulanabilir bir vergi sistemi, vergi tabanının genişletilmesi, vergide adalet, kayıt dışı ile mücadele, dolaylı vergilerin azaltılması gibi genel düzenleme başlıkları çok güzel ama bunlarla ilgili net olarak nelerin yapılacağı bilgisi yok. Biz sloganlardan kurtulup tüm toplumu, özellikle üreteni, katma değer oluşturanı, ister girişimci ister çalışan olsun emek vereni ezmeyen, ülkenin ekonomik sorunlarında dahli ve payı olmayan bu çevreleri vergi ile yok etmeyen bir vergi paketi bekliyoruz. Yoksa konuya sadece cezaların arttırılması, tahsilatın artması, hasılat takibi gibi sorunun kökü olmayan çözümlere odaklanılacaksa bu paket sadre şifa olmaz, kamu maliyesinde sadece günü kurtarır" diye konuştu.

"Vergi bedel ödetmemeli, teşvik etmeli"

Vergi paketinin sadece sorun yaşayan kamu maliyesini korumaya yönelik olmaması, iş dünyası başta olmak üzere tüm topluma nefes aldıracak, ekonomiyi güçlendirecek bir sonuç vermesi gerektiğini kaydeden Çakır, şöyle devam etti; "Yoksa bozulan ekonominin sadece bir kesime bedel ödeterek toparlanması gibi bir çözüm sürdürülebilir olamaz, orta ve uzun vadede ekonomiye de kamu maliyesine de topluma da zarar verir. Elbette vergi sistemini suiistimal edenlere, vergi kaçıranlara izin verilmemeli ve cezalandırılmalı, kayıt dışına izin verilmemeli, sürekli aflarla düzenli vergisini ödeyenlere haksızlık yapılmamalı ve vergi ödememek ödüllendirilmemeli. Öte yandan üretiyor, kazanıyor, katma değer oluşturuyor ve ihracatla ülkesine değer katıyor diye tüm bedel tek bir kesime ödetilmemeli. Vergi, üreteni, kazananı ve ülkesine kazandıranı cezalandıran bir şekle bürünmemeli. Bu, insanların girişimcilikten ve üretimden, emekten çıkmasına neden olur. Ekonomi yine bir rant ekonomisine, ülkeye kazandırmayan rantlara yönelmeye dönüşür."

"Vergi affı, vergi barışı sağlamadı, vergi vermeyen ödüllendirildi"

İş dünyası ve toplumun, anlamlı, ekonomiye ve topluma değer katacak, kayıt dışını önleyecek, verginin tabana adil şekilde yayılmasını sağlayacak bir vergi paketi beklediğine dikkat çeken Çakır, şu ifadeleri kullandı; "Sektörlere zarar vermeyen, aksine kaldıraç gibi destek olan bir paket bekliyor. Vergi barışını asla sağlamadığını gördüğümüz aflar yerine, vergi oranlarını makul düzeye çekerek, vergiyi tabana yayan bir düzenleme bekliyor. Bedel ödeten değil, teşvik eden bir paket bekliyor. Vergi namustur. Vergi devletine, milletine, toplumuna sahip çıkmaktır. Ama devletimizin kuruluş felsefelerinden olan 'insanı yaşat ki, devlet yaşasın' sözü unutulmamalı. Vergi, iş dünyasının ve ülkesine emek veren herkesin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde devletine vergisini mutlulukla vereceği bir hale getirilmelidir." - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Ticaret Ve Sanayi Odası, Sefa Çakır, Ekonomi, Mersin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MTSO Başkanı, Vergi Paketinden Beklentilerini Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
16:34 Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı
20:37 İmzaların atılması an meselesi Milli futbolcudan rekor transfer İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:10 Özel’den Kayseri’deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan’a yanıt Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 21:02:52. #1.12#
SON DAKİKA: MTSO Başkanı, Vergi Paketinden Beklentilerini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement