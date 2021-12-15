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Mücellit mesleği yok olma aşamasında - Son Dakika

Mücellit mesleği yok olma aşamasında

15.12.2021 14:12
Mücellit mesleği yok olma aşamasında

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde küçücük dükkanında mücellit mesleğinin son temsilcilerinden Mehmet Sıddık Arslan, babadan dededen kalma eski kitapları tıpkı bir doktorun hastasını iyileştirmek için gösterdiği çabaya benzer bir çaba ve sabırla eski kitapları yenisinden daha kullanışlı hale getiriyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde küçücük dükkanında mücellit mesleğinin son temsilcilerinden Mehmet Sıddık Arslan, babadan dededen kalma eski kitapları tıpkı bir doktorun hastasını iyileştirmek için gösterdiği çabaya benzer bir çaba ve sabırla eski kitapları yenisinden daha kullanışlı hale getiriyor. 46 Yıldır mücellit mesleğini icra eden Arslan, mesleğin yok olma aşamasında olduğunu söyledi.

15 yaşındayken adaşı olan Mehmet usta, ona mücellitliği en ince noktasına kadar öğrettiğini belirten Mehmet Sıddık Arslan, o dönemden itibaren bu mesleğe gönül verdiğini söyledi. Şimdiye kadar binlerce eski, yıpranmış, dağılmış kitabı ciltleyerek tekrardan okunabilir hale getirdiğini dile getiren Arslan, bu meslekte en çok da eski Kur'an-ı Kerim ciltlerken mutlu olduğunu belirtti. Arslan, "46 yıldır mücellit mesleğini icra ediyorum. Ben bu mesleği çok severek yapıyorum. En çok da Kur'an-ı Kerime hizmet etmek eski olanları onarmak bana mutluluk veriyor" dedi.

"Bir zamanlar en yoğun çalışan meslek iken şuan yok olma aşamasında"

Yeni neslin bu mesleğin varlığından bile haberdar olmadığını söyleyen Arslan, "İnsanlar artık eskisi gibi kitap okumuyor, kitaba değer vermiyor. Kitabı bile internetten açıp okuyorlar. Bu meslek yavaş yavaş kayboluyor ve benden sonra Diyarbakır'da üç dört tane mücellit kalacak" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Mücellit mesleği yok olma aşamasında
Mücellit mesleği yok olma aşamasında
Mücellit mesleği yok olma aşamasında
Mücellit mesleği yok olma aşamasında
Mücellit mesleği yok olma aşamasında
Mücellit mesleği yok olma aşamasında

Mehmet Sıddık, Diyarbakır, İcra, Sur, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mücellit mesleği yok olma aşamasında - Son Dakika Ekonomi


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