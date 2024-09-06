Mudanya Belediye Başkanı, Bursa Siyah İncirinin Hasadına Katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Mudanya Belediye Başkanı, Bursa Siyah İncirinin Hasadına Katıldı

Mudanya Belediye Başkanı, Bursa Siyah İncirinin Hasadına Katıldı

Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan Bursa siyah incirinin hasadına katılan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, yakında hizmete girecek soğuk hava deposu ve soğuk kurutma tesisleriyle Mudanya'nın bütün ürünlerini marka haline getireceklerini söyledi.

06.09.2024 12:58  Güncelleme: 12:59
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Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan Bursa siyah incirinin hasadına katılan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, yakında hizmete girecek soğuk hava deposu ve soğuk kurutma tesisleriyle Mudanya'nın bütün ürünlerini marka haline getireceklerini söyledi.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, dünyanın en kaliteli incirleri arasında yer alan ve lezzeti Avrupa Birliği tarafından da tescillenen Bursa siyah incirinin hasadına katıldı. Üreticilerle birlikte incir toplayan Dalgıç, iki yeni yatırımla Mudanya lezzetlerini yılın her mevsimi tüketicilerle buluşturacaklarını, böylelikle üreticinin kazancını da artıracaklarını açıkladı.

Mudanya'da 18 mahallede yetiştirilen Bursa siyah incirinin Çin'den Kanada'ya Katar'dan Hong Kong'a kadar 49 ülkeye ihraç edildiğini vurgulayan Dalgıç, her üründe olduğu gibi incir üreticisinin de sorunları olduğuna dikkat çekti. Girdilerin ve işçiliğin yüksek olması nedeniyle çiftçinin karının düştüğünü belirten Dalgıç, merkezi ve yerel yönetimlerin çiftçiye destek olması gerektiğini söyledi.

"Çiftçimizin kazancını arttıracağız"

Mudanyalı üreticinin hak ettiği kazancı sağlayamadığını söyleyen Dalgıç, "Birbirinden lezzetli ve önemli ürünlerimiz var. Ne yazık ki bunları katma değeri yüksek hale getirememişiz. Üreticimiz emeğinin karşılığını alamıyor" dedi. Seçimlerde verdiği sözü tutarak iki yeni yatırım yapacaklarını müjdeleyen Dalgıç, şöyle konuştu:

"Çiftçimize söz vermiştik. Mudanya Belediyesi olarak çiftçimize ve üreticimize destek olmak için bazı yatırımlar yapıyoruz. Çok kısa bir sürede soğuk hava deposunu inşa edeceğiz. Bunun yanında soğuk kurutma tesisi kuracağız. İncirin yanı sıra diğer lezzetlerimizi de sadece yaş meyve olarak değil, yıl boyunca tüketilecek kurutulmuş bir gıda olmasını sağlayacağız. Böylece üreticimiz daha fazla kazanç sağlayacak. Çiftçimizin her zaman yanındayız. Desteğimizi sürdüreceğiz. Hayırlı bir hasat sezonu diliyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mudanya Belediye Başkanı, Bursa Siyah İncirinin Hasadına Katıldı - Son Dakika

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