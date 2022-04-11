Müdür Tokdemir: "2021 yılında doğan buzağılar için 2. dönem başvurular başladı" - Son Dakika

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, 2021 yılında doğan buzağılar için ikinci dönem başvuruların başladığını belirtti.

Müdür Tokdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi hayvancılık yapan üreticilerimize Bakanlığımızın verdiği pek çok destek mevcuttur. Bunlardan en önemlilerinden birisi de buzağı desteklemesidir. Doğan her buzağıya, Bakanlığımızın istediği şartlar yerine getirilmesi şartı ile destekleme ödemesi yapılmaktadır. Bu şartlardan en önemlileri ise, doğan buzağının zorunlu aşılarının yapılmış, küpesinin takılmış olması ve doğduğu işletmede en az 4 ay kalmış olmasıdır. Yasal sürelere de uygun doğum olmuş ise 350 TL'den 650 TL'ye kadar buzağı desteklemesi yapılmaktadır" dedi.

2021 yılında doğan buzağılardan destekleme almak isteyen üreticilerin geçen Aralık ayında başvuru yaptığını söyleyen Murat Tokdemir, Aralık ayında başvuru yapamamış veya şartları o dönemde tutmamış olan buzağılar için 1 Nisan ile 15 Haziran 2022 tarihleri arasında başvuru yapılabileceğini ifade etti.

Tokdemir ayrıca, herhangi bir birlik veya kooperatife üye olan çiftçilerin kooperatif veya birlik aracılığıyla başvuru yapabileceklerini, hiçbir kooperatif veya birliğe üye değillerse de bizzat kendileri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelerek başvuru yapmaları gerektiğini söyledi.

2021 yılında Simav'da ödenecek olan buzağı destekleme miktarının yaklaşık 7 milyon TL olmasını beklediklerini söyleyen Tokdemir, 2021 yılı birinci döneminde başvuru yapan üreticilere yaklaşık 4 milyon TL ödeme yapıldığını, 2021 yılında doğan buzağılara ikinci dönemle birlikte yapılacak destekleme ödemesinin yaklaşık 7 milyon TL olmasını beklediklerini ifade etti.

Müdür Tokdemir, " 2021 yılında buzağısı doğan ve geçtiğimiz Aralık ayında başvurusunu yapmamış olan üreticilerimizin başvuru dönemini kaçırmadan 15 Haziran 2022 tarihine kadar başvurularını tamamlayarak destekleme almaya hak kazanmaları menfaatleri icabıdır" dedi. - KÜTAHYA