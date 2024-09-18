Mugep Resmen Kuruldu

Ekonomi

Mustafakemalpaşa'da faaliyet gösteren ve ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayan 33 firma sahibinin bir araya gelerek kurduğu Mustafakemalpaşa Gelişim Platformu (MUGEP) resmi faaliyetlerine başladı.

Mustafakemalpaşa'da alanlarında öncü olan firma sahipleri tarafından kurulan MUGEP bir süredir devam eden dernekleşme prosedürlerinin tamamlanmasının ardından resmileşti. Güvenal Tatlı sahibi Nasuh Avşar'ın kurucu başkan olduğu dernek 33 üyeden oluşuyor. Muradiyesarnıç Sosyal Tesisleri'nde bir araya gelen dernek yönetim kurulu ve üyeleri MUGEP'in kuruluş hedeflerini açıkladı. MUGEP Başkanı Avşar, derneğin ilçeyi ileriye taşımak için önemli projelere imza atacağını söyledi. 33 firma adına yapılan ortak açıklamada ise şu cümlelere yer verildi;

"Hedefimiz, topluma değer katmaktır. Hiçbir sivil toplum örgütünün alternatifi değiliz. Birlikte hareket ederek büyük işler başarabileceğimize inanıyoruz. Burada bulunmanız birlikte başlatmak istediğimiz büyük değişim için ne kadar istekli ve kararlı olduğumuzu gösteriyor. Hepimizin bildiği gibi ilçemizin sosyal ve ekonomik potansiyeli aslında çok büyük, ancak bu potansiyeli gerçekleştirmek için bir ve beraber olmamız cümlesini slogandan öte taşıyarak hayata geçirmemiz gerekiyor. Hedefimiz, sadece iş dünyasında başarılı olmak değil, aynı zamanda topluma da değer katan bireyler olmaktır. Bizler, ilçemizin geleceği için verilecek tüm sosyal, kültürel ve siyasi kararların içinde yer alarak, ilçemizin kalkınmasında aktif bir rol almak istiyoruz. Farklı düşüncelerimiz ve bakış açılarımız olsa da, birlikte güzel işler başarabileceğimize inanıyoruz. Üyelerimize sunacağımız avantajlar arasında, kişisel ve profesyonel gelişim fırsatları, güçlü bir iş ağı kurma imkanı ve sosyal projelerde yer alarak topluma doğrudan katkıda bulunma şansı yer almaktadır. Üyelerimiz arasında farklı sektörlerden gelen insanlar olmasına rağmen, birlikte hareket ederek birçok başarılı işe imza atabiliriz. Bu ortaklık ruhu, derneğimizin temel taşıdır. İlçemizin geleceği için verilecek tüm kararlarda aktif rol almak ve tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışmak bizim en büyük önceliğimizdir."

Nasuh Avşar başkanlığında kurulan yönetim kurulunda şu isimler yer aldı;

" Mehmet Çalışkan, Ahmet Bakkal, Sethat Öztenekeci, Semih Koyuncu, Ercan Akar ve Vahdettin Sevim." - BURSA