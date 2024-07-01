Muğla Ata Karma Sanayi Sitesi Genel Kurulu Yoğun Katılımla Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla Ata Karma Sanayi Sitesi Genel Kurulu Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Muğla Ata Karma Sanayi Sitesi Genel Kurulu Yoğun Katılımla Gerçekleşti

S.S. Muğla Ata Karma Sanayi Sitesi'nin olağan genel kurulu Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda yapıldı. Yönetim kurulu başkanı Ayhan Çay, kuruluşlarından bu yana yapılan çalışmaları anlattı. Genel kurulda, yeni aidat bedeli ve inşaat katılım bedeli belirlendi. Ayrıca, Menteşe ilçesine yapılacak sanayi sitesi hakkında geniş bir sunum gerçekleştirildi.

01.07.2024 13:42  Güncelleme: 13:44
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S.S. Muğla Ata Karma Sanayi Sitesinin olağan genel kurulu yoğun bir katılımla Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda gerçekleşti.

S.S. Muğla Ata Karma Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Çay, açılış konuşmasında kooperatifin kuruluşundan bu yana yaptıkları çalışmaları anlattı.

Genel kurulda S.S. Muğla Ata Karma Sanayi Sitesinin Teknik Koordinatörü Hakan Kacar, Menteşe ilçesi Akkaya Mahallesine yapılacak Sanayi sitesi ile ilgili geniş bir sunum gerçekleştirdi. Genel Kurula katılan üyeler 2024-2025 yıllarının aidat bedelini ve inşaat katılım bedelini yeniden belirledi.

Neler yapıldı?

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce 2017 yılından başlayarak 1/25000 ölçekli haritada lekeleme yapılmış, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli uygulama planlarıyla, bu planlarda yapılan revizyonlar, 2021 yılına kadar devam etmiştir. Bu süreçte 22A uygulaması ve 18.madde revizyonu gibi çalışmalar ise 2019 yılından, 2024 yılına kadar sürmüştür. 2021 yılında Hazine arazilerinin TOKİ'ye devir işlemleri başlatılmış ve protokol imzalanmıştır. Zemin Etüd İşleri, Plan Revizyonlarını ve Projeleri ihale edilerek, Çevre Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığınca planlar 2023 yılında onaylanmıştır.

18 Mayıs 2023 tarihinde, 1. etap ihalesi TOKİ tarafından yapılmış olup, 28 bin m2'lik kapalı alanı olan inşaat, halen devam etmekte ve 2024 yılı sonunda bitirilecektir. 2. etap ve işin tamamının planlanması için, TOKİ ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla görüşmeler devam etmektedir. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla Ata Karma Sanayi Sitesi Genel Kurulu Yoğun Katılımla Gerçekleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Ata Karma Sanayi Sitesi Genel Kurulu Yoğun Katılımla Gerçekleşti - Son Dakika
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