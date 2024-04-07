Muğla Bodrum'da Sezonun İlk Gemi Açılışını Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla Bodrum'da Sezonun İlk Gemi Açılışını Yaptı

Muğla Bodrum\'da Sezonun İlk Gemi Açılışını Yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sezonun ilk gemisi olan 212 metre uzunluğundaki Silver Spirit, 475 yolcu ile limana yanaştı. Bodrum, 2024 yılında 100 binin üzerinde kruvaziyer yolcusu ağırlamayı hedefliyor.

07.04.2024 15:16  Güncelleme: 15:26
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde gelen sezonun ilk gemisi 212 metre uzunluğundaki Silver Spirit, 475 yolcu getirdi.

Bodrum, 2024 yılının ilk gemisini ağırlayarak, sezonu açtı. Silversea Cruises'a ait 212 metre uzunluğundaki Silver Spirit gemisi, sabah saatlerinde İstanbul'dan Bodrum'a geldi. Gemi Yanaşma İskelesi'ne bağlanan Bahama bayraklı gemide ağırlıklı olarak ABD ve İngiliz uyruklu 475 yolcu ile 410 mürettebat bulunuyor. Sezonun ilk gemisini Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci karşıladı. Gemi, gece saatlerinde Yunanistan Rodos Adası'na gidecek.

Öte yandan Bodrum, 2024 yılı boyunca 100 binin üstünde kruvaziyer yolcusu ağırlamayı hedefliyor. Kos ve Rodos adalarına yapılacak feribot seferleri ile de 130 bin civarında yolcuya hizmet vermesi bekleniyor. Bodrum, yıl boyunca 97 gemiye ev sahipliği yapacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, Denizcilik, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla Bodrum'da Sezonun İlk Gemi Açılışını Yaptı - Son Dakika

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