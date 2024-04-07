Muğla Bodrum\'da Sezonun İlk Gemi Açılışını Yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gelen sezonun ilk gemisi 212 metre uzunluğundaki Silver Spirit, 475 yolcu getirdi.
Bodrum, 2024 yılının ilk gemisini ağırlayarak, sezonu açtı. Silversea Cruises'a ait 212 metre uzunluğundaki Silver Spirit gemisi, sabah saatlerinde İstanbul'dan Bodrum'a geldi. Gemi Yanaşma İskelesi'ne bağlanan Bahama bayraklı gemide ağırlıklı olarak ABD ve İngiliz uyruklu 475 yolcu ile 410 mürettebat bulunuyor. Sezonun ilk gemisini Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci karşıladı. Gemi, gece saatlerinde Yunanistan Rodos Adası'na gidecek.
Öte yandan Bodrum, 2024 yılı boyunca 100 binin üstünde kruvaziyer yolcusu ağırlamayı hedefliyor. Kos ve Rodos adalarına yapılacak feribot seferleri ile de 130 bin civarında yolcuya hizmet vermesi bekleniyor. Bodrum, yıl boyunca 97 gemiye ev sahipliği yapacak. - MUĞLA
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Çin'in enerji zengini eyaletleri, karbon emisyonlarını azaltma ve karbon nötr olma hedefleri doğrultusunda çeşitlendirilmiş ve düşük karbonlu büyümeye hızla geçiş yapıyor. Shaanxi eyaletinde bulunan enerji şirketleri güvenli, akıllı ve çevre dostu kömür kullanım uygulamalarına geçerken, Changqing Petrol Sahası karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojisini kullanarak emisyonları azaltıyor. Ayrıca, Xizang Özerk Bölgesi'ndeki Tsomey Drigu rüzgar çiftliği dünyanın en yüksek rakımlı rüzgar çiftliği olma özelliğini taşıyor ve bölgedeki elektrik ihtiyacını karşılamaya başladı. Çin, yenilenebilir enerji kapasitesini artırarak dünya genelinde lider konumda bulunuyor.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Afyonkarahisar'da kurulan semt pazarlarında alışveriş heyecanı artarken, esnaflar satışlardan memnun olduklarını ifade etti. Şuhut ilçesi Çarşı meydanında kurulan pazar arife gününe kadar açık olacak ve satışlara devam edecek.
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Olağan Genel Kurulu'nda Başkan Ethem Tanrıver, 2023 yılında yapılan ihracatın geçen yıla göre %8,26 oranında arttığını ve yaklaşık 2,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı. Tanrıver, 2024 yılında da hedeflerini büyüterek ihracatı %10 artırmayı hedeflediklerini belirtti.
United Overseas Bank (UOB) Çin'in Beijing şubesi Genel Müdürü Cynthia Xin, Çin ile ASEAN'ın ekonomik ve ticari bağlarının ayrılmaz nitelikte olduğunu ve iki taraflı sanayi zinciri entegrasyonunun daha da derinleşeceğini söyledi. Çin ve ASEAN pazarları arasındaki bağlantılar dikkat çekici bir şekilde artmaktadır. Çin, ASEAN'ın en büyük ticaret ortağı olurken, ASEAN da Çin'in ithalat ve ihracat hacminin en büyük ticaret ortağı haline gelmiştir. Çin'in lider rolü, tüm ASEAN'ın endüstriyel zincir gelişimini genişletip yönlendirebilecek önemli bir faktördür. Ayrıca, yatırım miktarı ve yeşil alan yatırımları da artmaktadır. Bu eğilimler, iki taraflı sanayi zinciri entegrasyonunun daha da derinleşeceğini göstermektedir.
Çin Merkez Bankası, bilim-teknoloji inovasyonunu, teknik dönüşümü ve ekipman yenilemeyi desteklemek üzere 500 milyar yuan (yaklaşık 70,47 milyar ABD doları) değerinde özel bir yeniden borçlanma kredisi oluşturduğunu açıkladı. Kredi, bilim ve teknoloji odaklı küçük ve orta ölçekli firmaların yanı sıra kilit sektörlerin daha dijital, akıllı, gelişmiş ve yeşil hale gelmesine yardımcı olacak teknik dönüşüm ve ekipman yenileme projeleri için finans kuruluşlarına kredi desteği sağlamayı hedefliyor.
AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Türkiye genelindeki çiftçilere 2 milyar 477 milyon 946 bin lira tutarında tarımsal destekleme ödemesinin hesaplarına aktarıldığını belirtti. Adıyaman'da ise 128 tekne için 480 bin TL Küçük Ölçekli Balıkçılık Desteği ve 2 bin 347 çiftçiye 26 milyon 149 bin 814 TL mazot gübre desteği verildiği açıklandı.
Malatya'da, Büyükşehir Belediyesine ait Toplu Taşıma Hizmetleri (MOTAŞ) veren araçlar Ramazan Bayramının birinci günü ücretsiz olarak hizmet verecek. Vatandaşlar, bayramın birinci günü toplu taşıma araçlarıyla eş, dost, akraba ve mezarlık ziyaretlerini huzur içerisinde yapabilecekler. Ayrıca MAŞTİ'ye ait otoparktan da ücretsiz olarak faydalanabilecekler.
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