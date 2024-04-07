Muğla Bodrum\'da Sezonun İlk Gemi Açılışını Yaptı

Çin ve ASEAN Ekonomik Bağları Derinleşiyor

United Overseas Bank (UOB) Çin'in Beijing şubesi Genel Müdürü Cynthia Xin, Çin ile ASEAN'ın ekonomik ve ticari bağlarının ayrılmaz nitelikte olduğunu ve iki taraflı sanayi zinciri entegrasyonunun daha da derinleşeceğini söyledi. Çin ve ASEAN pazarları arasındaki bağlantılar dikkat çekici bir şekilde artmaktadır. Çin, ASEAN'ın en büyük ticaret ortağı olurken, ASEAN da Çin'in ithalat ve ihracat hacminin en büyük ticaret ortağı haline gelmiştir. Çin'in lider rolü, tüm ASEAN'ın endüstriyel zincir gelişimini genişletip yönlendirebilecek önemli bir faktördür. Ayrıca, yatırım miktarı ve yeşil alan yatırımları da artmaktadır. Bu eğilimler, iki taraflı sanayi zinciri entegrasyonunun daha da derinleşeceğini göstermektedir.