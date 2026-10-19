Muğla Bodrum'daki limana 664 yolcuyla gelen Azamara Onward kruvaziyeri yanaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla Bodrum'daki limana 664 yolcuyla gelen Azamara Onward kruvaziyeri yanaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marshall Adaları bayraklı Azamara Onward kruvaziyeri, 664 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler Paşatarlası ve Kumbahçe sahilini, Bodrum Çarşısı ile Kale Caddesi'ni gezdi; bir kısmı tekne turuna katıldı.

Marshall Adaları bayraklı "Azamara Onward" isimli kruvaziyer, 664 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Ege ve Akdeniz turu kapsamında Syros Limanı'nın ardından rotasını Muğla'ya çeviren 181 metrelik gemi, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

Gemide, çoğu ABD'li 664 yolcu ile 395 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinin ardından Bodrum Çarşısı, Kale Caddesi'ni gezdi.

Tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden yolcuların bir kısmı, tekne gezisine de katıldı.

Geminin sonraki durağının Heraklion Limanı olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
Marshall AdalarıDenizcilikEkonomiBodrumGüncelTurizmMuğlaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov’dan tepki çekecek “başörtüsü“ çıkışı Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı
Süleymancılar’a 12 ilde operasyon: 22 kişi gözaltına alındı Süleymancılar'a 12 ilde operasyon: 22 kişi gözaltına alındı
Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı
Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı Sebebi çok konuşulacak Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak
Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu! Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
12:24
5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm Vali Gül nedenini açıkladı
5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı
11:57
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede buluştu
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede buluştu
11:43
Bir büyükşehir daha AK Parti’ye mi geçiyor Kulisleri hareketlendiren fotoğraf
Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi geçiyor? Kulisleri hareketlendiren fotoğraf
11:37
Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru Ülke yangın yeri
Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri
11:23
Milyonların dört gözle beklediği haber Çalışma süresi kısalıyor mu
Milyonların dört gözle beklediği haber! Çalışma süresi kısalıyor mu?
10:44
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 12:45:01. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla Bodrum'daki limana 664 yolcuyla gelen Azamara Onward kruvaziyeri yanaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei