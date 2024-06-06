Muğla Büyükşehir Belediyesi Deniz Yolu Toplu Taşıma Hatları Oluşturuyor - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Deniz Yolu Toplu Taşıma Hatları Oluşturuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, karayollarında yaşanan trafik yoğunluğuna çözüm olarak deniz yolu toplu taşıma hatları oluşturuyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile yapılan işbirliği sonucunda Didim'in de rotaya eklenmesi, yaz aylarında yaşanan karayolu trafiğindeki sıkışıklığın rahatlaması ve vatandaşlara alternatif bir çözüm sunulması hedefleniyor.

06.06.2024 13:35
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, karayollarında yaşanan trafik yoğunluğuna çözüm olarak deniz yolu toplu taşıma hatları oluşturuyor. Daha önce deniz ulaşımında sadece Datça- Bodrum feribot seferleri yapılırken, deniz otobüsü seferleri ile vatandaşlar Marmaris- Fethiye ile Bodrum-Turgutreis- Didim güzergahlarında seyahat edebilecekler. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile yapılan işbirliği sonucunda Didim'in de rotaya eklenmesi, özellikle yaz aylarında yaşanan karayolu trafiğindeki sıkışıklığın rahatlaması ve vatandaşlara alternatif bir çözüm sunulması hedefleniyor.

Muğla-Aydın arası ilk sefer 1 Temmuz'da

Yeni seferlerin ilk olarak 1 Temmuz 2024 Kabotaj Bayramı'nda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bodrum, Turgutreis ve Didim arasında düzenlenecek olan bu seferler, bölge halkı ve turistler için hızlı ve konforlu bir ulaşım imkanı sunacak. Bu tarihten itibaren deniz otobüsleri bu üç nokta arasında düzenli olarak sefer yapacak.

Fethiye ile Marmaris arasında düzenlenecek deniz otobüs seferleri ise 2 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak. Deniz otobüsü seferlerinin başlamasıyla birlikte Muğla'nın deniz ulaşımında yeni bir döneme girilecek. Bu sayede, hem yerli hem de yabancı turistler için daha hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlanmış olacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bu önemli girişimi, bölgenin turizm potansiyelini artırmak ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri sunmak adına atılmış büyük bir adım olarak görülüyor.

Hodoğlugil "Karayolu trafiğini rahatlatacak"

Özellikle yaz aylarında sıkışan karayolu trafiğine deniz yolunun önemli bir alternatif olacağını belirten Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Denizcilik Şube Müdür Vekili Cem Hodoğlugil "Denizlerimizden daha fazla faydalanılması ve özellikle yaz aylarında turizm şehri olan Muğlamızda karayolunda oluşan trafik yoğunluğuna bir alternatif olarak deniz yolu hatlarının geliştirilmesi için çalışmalarımıza başladık. Bu amaçla ilk aşamada Fethiye ilçe merkezi ve Bodrum ilçemizde karayoluna alternatif, hızlı, güvenli ve konforlu bir deniz ulaşımı sağlanması için çalışmalarımız devam ediyor. 450 yolcu kapasitesine sahip olacak deniz otobüslerimiz saatte 25 deniz mili süratle karayoluna alternatif olabilecek sürelerde seferlerini tamamlayabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınacak izinlerin de bir aşaması olan UKOME Genel Kurulu bu hafta karar aldı. Sonrasında Ulaştırma Bakanlığı'nın izni alınır alınmaz 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramında deniz otobüsü seferlerine başlamayı planlıyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla Büyükşehir Belediyesi Deniz Yolu Toplu Taşıma Hatları Oluşturuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi Deniz Yolu Toplu Taşıma Hatları Oluşturuyor - Son Dakika
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