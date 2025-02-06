Muğla Büyükşehir Belediyesi EMITT 2025 Fuarı'na Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi EMITT 2025 Fuarı'na Katıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda kentin turizm ve kültürel değerlerini tanıttı. Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2025 yılı için güvenli turizm hizmeti sunmak amacıyla hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

06.02.2025 20:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, EMITT 2025 Fuarı'nda tanıtım çalışmalarını sürdürdü

İSTANBUL - Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 28'incisi düzenlenen EMITT- Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılarak kentin turizm, gastronomi, kültürel ve tarihi değerlerini tanıttı.

EMITT -Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, bu yıl 28'inci kez kapılarını açtı. Muğla Büyükşehir Belediyesi fuara katılarak kentin turizm, gastronomi, kültürel ve tarihi değerlerini tanıttı. Turizm sektöründen temsilcilerin de yoğun ilgi gösterdiği fuarda, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras açıklamalarda bulundu. Aras, "2025 yılı turizm sezonu hazırlıklarını sürdürüyoruz. Bu yıl da misafirlerimize güvenli ve huzurlu tatil hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Fethiye'den Bodrum'a kadar muhteşem bir coğrafyamız var" ifadelerini kullandı.

Muğla'nın turizm için çeşitlilik sunan bir kent olduğunu belirten Aras, "Muğla, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Muğla'yı temsil etmek bize mutluluk veriyor. Fethiye'den Bodrum'a kadar muhteşem bir coğrafyadayız. Dağcılık, paraşüt gibi sporlar için uygun bir bölgeyiz. Gastronomi, tarihi alanlar, deniz turizmi Muğla'nın zenginliklerini gösteriyor" dedi.

"Güvenli bir turizm hizmeti sunmak için çalışıyoruz"

Son zamanlarda yangın, deprem gibi konuların kaygılanmaya neden olduğunu belirten Aras, Muğla'da tüm altyapı çalışmalarının ve güvenlik denetimlerinin eksiksiz yerine getirildiğini ifade etti. Aras, "Muğla'nın ilçelerinin çoğunda kat sayısı azdır. Deprem ile ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz, otellerimiz ve işletmecilerimiz bu konuda çok hassas. Muğla'nın jeolojik yapısı nedeniyle de çok büyük riskler görünmüyor. Yine de her türlü tedbiri alıyoruz. Güvenli bir turizm hizmeti sunmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"2025 yılında turist sayısında artış bekliyoruz"

Turizm verilerine ilişkin de bilgi paylaşan Aras, "2024 yılında önceki seneye göre yüzde 7 artış vardı. 2024 yılında 3,5 milyon yabancı turisti ağırladık. 2025 yılında turist sayısında artış bekliyoruz. Tur firmalarıyla görüşüyoruz, rezervasyonlar iyi durumda. Tüm misafirlerimizi güvenli ve huzurlu bir tatil yapmaları için Muğla'ya bekliyoruz. 2025 yılında önceki senelere göre daha yüksek sayıda turist ağırlayacağız, 2025 turizm sezonuna kentimizi hazırlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Doğu Akdeniz, Gastronomi, Ahmet Aras, Belediye, Ekonomi, Turizm, Kültür, Yaşam, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla Büyükşehir Belediyesi EMITT 2025 Fuarı'na Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:51 Talisca, Cenk Tosun ile yaptıkları gol sevincini anlattı Talisca, Cenk Tosun ile yaptıkları gol sevincini anlattı
09:48 Survivor’da Adem ve Hikmet birbirine girdi Fiziksel temasa ramak kaldı Survivor'da Adem ve Hikmet birbirine girdi! Fiziksel temasa ramak kaldı
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 6 Şubat mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 00:59:02. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi EMITT 2025 Fuarı'na Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.