Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Filosunu Yeniliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi; Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) tarafından finanse edilerek İller Bankası koordinesinde yürütülen Belediyelerin Doğal Afetlere Karşı Dayanıklılığının Güçlendirilmesi Projesi ile itfaiye filosunu yeniliyor. Büyükşehir Belediyesi Avrupa Konseyi Kalkınma Bankasından sağlanan 18 Milyon Euro kredi ile 64, kendi öz kaynakları ile de 8 itfaiye aracı alarak araç filosuna yeni 72 araç kazandıracak.

18 Milyon Euro kredi sağlandı

Dünya'nın ve Türkiye'nin en gözde şehirlerinden biri olan Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara daha kaliteli hizmet vermek ve Muğla'yı korumak için büyük bir yatırımı daha hayata geçiriyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) tarafından finanse edilen, İller Bankası koordinesinde yürütülen; Belediyelerin Doğal Afetlere Karşı Dayanıklılığının Güçlendirilmesi Projesinden 18 Milyon Euro kredi alarak itfaiye araç filosunun büyük bir bölümünü yeniliyor. Sağlanan kredi ile 64, kendi öz kaynakları ile de 8 araç alacak olan Büyükşehir Belediyesi toplam 72 aracı itfaiye teşkilatına kazandıracak. Böylece, itfaiye teşkilatı envanterinde yer alan model yılı eski 53 adet farklı özelliklerdeki araç envanterden çıkarılarak bakım-onarım, akaryakıt ve sigorta gibi işletme maliyetlerinden tasarruf sağlanacak.

Başkan Aras; "İtfaiye teşkilatımız yeni araçlarımızla daha da güçlenecek"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, itfaiye teşkilatının bir şehrin can ve mal güvenliği için en önemli öncü kuvvet olduğunu söyledi ve il genelinde hizmet eden itfaiye filosunun yeni araçlarla daha da kuvvetleneceğini belirtti.

Başkan Aras; "Vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu bir şehirde yaşaması, yaşadığımız kenti koruyarak geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği için mesai mefhumu gözetmeden görev yapan, orman yangınlarında birincil sorumluluğu olmamasına rağmen en ön saflarda mücadele eden itfaiye teşkilatımızı yeni araçlarla güçlendiriyoruz. Muğlamız için 'Doğal Afetlere Karşı Dayanıklılığın Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında uygun şartlarda 18 milyon Euro kredi sağladık. Bu kredi ve öz kaynaklarımızla toplam 72 yeni itfaiye aracı alıyoruz. Böylece itfaiyemizin araç envanterinin büyük bir kısmını yenilemiş oluyoruz. Modern ve güçlü ekipmanlarımız ile uzman personelimizle hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği bize emanettir" dedi. - MUĞLA