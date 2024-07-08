Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe'den Ören'e Ulaşım Hizmeti Başlattı - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe'den Ören'e Ulaşım Hizmeti Başlattı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe\'den Ören\'e Ulaşım Hizmeti Başlattı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe İlçesinde ikamet eden vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak adına önemli bir adım attı. 8 Temmuz 2024 Pazartesi gününden itibaren MUTTAŞ araçları, Menteşe'den Akyaka Mahallesi sahil bandı üzerinden devam ederek Turnalı, Kıran, Akbük, Kultak, Alatepe ve Milas İlçesi Ören Mahallesi arasındaki ulaşımları sağlamaya başladı. Yeni ulaşım hizmeti ile birlikte, vatandaşlar özellikle yaz aylarında sahil bölgelerine daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşabilecekler. Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu adımla birlikte hem turizme hem de yerel halkın günlük yaşamına büyük bir katkı sunmayı hedefliyor. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlar ile diğer ücretsiz taşınma hakkı bulunan gruplar, bu yeni ulaşım hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilecek. MUTTAŞ araçları, Menteşe'den Akyaka Mahallesi sahil bandı üzerinden devam ederek Turnalı, Kıran, Akbük, Kultak, Alatepe ve Milas İlçesi Ören Mahallesi arasında ulaşım hizmetine başladı. Menteşe'den Ören'e saat 07.45, 11.00, 14.00'da Akyaka'dan Akbük/Ören'e 08.30.11.45, 14.45, Akbük'ten 11.45, 14,45 17.45- Ören'den Menteşe'ye 11.00,14.00 ve 17.00 saatlerinde hareket edecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada 'Vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, bölgemizdeki ulaşım ağını sürekli olarak geliştirmeye çalışıyoruz. Bu yeni hat, hem yerel halkın hem de turistlerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlandı' denildi.

08.07.2024 15:34  Güncelleme: 15:35
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe İlçesinde ikamet eden vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak adına önemli bir adım attı. 8 Temmuz 2024 Pazartesi gününden itibaren MUTTAŞ araçları, Menteşe'den Akyaka Mahallesi sahil bandı üzerinden devam ederek Turnalı, Kıran, Akbük, Kultak, Alatepe ve Milas İlçesi Ören Mahallesi arasındaki ulaşımları sağlamaya başladı.

Güzergah sahil bandından

Yeni ulaşım hizmeti ile birlikte, vatandaşlar özellikle yaz aylarında sahil bölgelerine daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşabilecekler. Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu adımla birlikte hem turizme hem de yerel halkın günlük yaşamına büyük bir katkı sunmayı hedefliyor. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlar ile diğer ücretsiz taşınma hakkı bulunan gruplar, bu yeni ulaşım hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilecek. MUTTAŞ araçları, Menteşe'den Akyaka Mahallesi sahil bandı üzerinden devam ederek Turnalı, Kıran, Akbük, Kultak, Alatepe ve Milas İlçesi Ören Mahallesi arasında ulaşım hizmetine başladı.

Yeni ulaşım hattının sefer saatleri

Menteşe'den Ören'e saat 07.45, 11.00, 14.00'da Akyaka'dan Akbük/Ören'e 08.30.11.45, 14.45, Akbük'ten 11.45, 14,45 17.45- Ören'den Menteşe'ye 11.00,14.00 ve 17.00 saatlerinde hareket edecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, bölgemizdeki ulaşım ağını sürekli olarak geliştirmeye çalışıyoruz. Bu yeni hat, hem yerel halkın hem de turistlerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlandı" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe'den Ören'e Ulaşım Hizmeti Başlattı - Son Dakika

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