Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Marangoz Atölyesi ile Büyük Tasarruf - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Marangoz Atölyesi ile Büyük Tasarruf

Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nden Marangoz Atölyesi ile Büyük Tasarruf

Muğla Büyükşehir Belediyesi, modern Marangoz Atölyesi'nde düşük maliyetler ile ahşap ürünler üreterek bütçesine yüzde 69 katkı sağladı. Atölye, yeni projelerle ilçelerdeki ihtiyaçları karşılamayı sürdürüyor.

28.12.2024 14:18  Güncelleme: 14:20
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, modern ekipmanlarla donattığı Marangoz Atölyesi'nde 3 tekniker, 10 marangoz ustasıyla üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesine ait Marangoz Atölyesi'nde büro mobilyaları, piknik masaları, banklar, kamelyalar, oturma grupları ve Atatürk köşeleri gibi ahşap ürünler, dışa bağımlı kalmadan ve piyasa şartlarına göre daha düşük maliyetle imal ediliyor.

Yüzde 69 tasarruf sağlandı

2024 yılında kendi marangozhanesinde 6 milyon 400 bin TL'lik üretimi 1 milyon 970 bin TL'ye mal eden Büyükşehir Belediyesi yüzde 69 tasarruf sağladı. 2014 yılında faaliyete başlayan Büyükşehir Belediyesi'nin marangoz atölyesinde ise geride kalan 10 yılda piyasa fiyatı 19 milyon 453 bin 862 TL'lik maliyeti olan ürünler 6 milyon 26 bin 672 TL maliyetle imal edilerek 13 milyon 427 bin 190 TL'lik tasarruf sağlandı. Yüzdelik oranla belediye bütçesine yüzde 69 katkı sağlandı.

Ürünler düşük maliyetlerle imal ediliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kuruluşunun birinci yılında modern ekipmanlarla donattığı Marangoz Atölyesi'nde, usta ellerin titiz çalışmalarıyla üretilen ürünleri Muğlalıların hizmetine sunuyor. Atölyede tasarlanıp üretilen malzemeler, ihtiyaç duyulan alanlara yerleştirilirken, üretimden montaj aşamasına kadar tüm süreç belediye personeli tarafından özenle gerçekleştiriliyor.

Marangoz atölyesi, Datça Kısa Mola Merkezi için kolları sıvadı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Ekim ayı içerisinde Yatağan'da açılan Emin Eller Gündüz Bakım Evi'nin mobilya ve malzemeleri Büyükşehir Marangoz Atölyesi tarafından yapıldı. Kısa süre içerisinde açılması planlanan Datça Kısa Mola Merkezi içinde Büyükşehir Marangoz atölyesinde çalışmalar başladı. Engelli bireyler ve ailelerine destek olmayı amaçlayan Kısa Mola Merkezi'nin mobilya ve donanım malzemelerinin üretimi için Büyükşehir marangoz atölyesi kolları sıvadı.

İl genelinde 248 atatürk büstü yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesine il genelinde muhtarlar, okullar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda mahallelere Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstü ve okullara da Atatürk köşesi kazandırıyor. Muhtarlıkların Atatürk büstü ve okulların Atatürk köşesi Büyükşehir Belediyesi'nin marangoz atölyesinde üretiliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde bugüne kadar 102 mahalleye, 146 okul meydanına 248 Atatürk büstü yaptı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri önümüzdeki günlerde de il genelinde 21 adet Atatürk büstü yapacak.

Başkan Aras; "Kaliteli, güvenli malzemelerle imal ettiğimiz ürünlerle hem tasarruf ediyor hem de şehrimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz."

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras vatandaşlara hizmet verdikleri 13 ilçede gerek ofis gerek kent mobilyaları olmak üzere birçok ürünü kendilerinin ürettiğini söyledi ve kaliteli, güvenli malzemelerle usta ellerin yaptığı ürünler sayesinde tasarruf da edildiğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Marangoz Atölyesi ile Büyük Tasarruf - Son Dakika

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