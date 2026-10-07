Muğla'da 11 yıl önce dikilen sakız ağaçları 100 dönüm bahçede ilk ürününü verdi - Son Dakika
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Muğla'da 11 yıl önce dikilen sakız ağaçları 100 dönüm bahçede ilk ürününü verdi

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Muğla'da 11 yıl önce dikilen sakız ağaçlarında ilk hasat yapıldı. Yaklaşık 100 dekar alanda oluşturulan bahçelerde ilk verim 80-100 gram düzeyinde; üretimin artırılıp dışa bağımlılığın azaltılması ve kırsaldaki üreticilere yeni gelir kapısı oluşturulması hedefleniyor.

Muğla'da sakız üretimini yeniden canlandırmak ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla 11 yıl önce dikilen sakız ağaçları ilk ürünlerini vermeye başladı.

Halk arasında "altın damlayan ağaç" olarak bilinen sakız, gıda, kozmetik, tıp ve aromatik ürünler sektörlerinde kullanılıyor. Ekonomik değeri yüksek ürünün Muğla'da daha geniş alanlarda yetiştirilmesi hedefleniyor.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2015'te başlatılan Tıbbi Aromatik ve Boya Bitkilerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında sakız üretiminin artırılması için çalışma yürütülüyor.

Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 100 dekar alanda sakız bahçesi oluşturuldu. Kavaklıdere ve Yatağan dışındaki ilçelerde sürdürülen çalışmalarla üretim alanlarının genişletilmesi amaçlanıyor.

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) işbirliğinde de Muğla'nın sakız envanterinin çıkarılmasına yönelik çalışma yürütülüyor.

Farklı bölgelerdeki sakız ağaçlarından yaprak ve sakız numuneleri alınarak kalite analizleri yapılıyor. Çalışmaların ardından düzenlenecek çalıştayla sakız üretiminin geliştirilmesine yönelik yol haritası oluşturulması planlanıyor.

????Üretim artırılarak dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, AA muhabirine, bölgenin iklim ve arazi yapısının sakız yetiştiriciliğine uygun olduğunu söyledi.

Sakız ağacının yaklaşık 11 yılda verim vermeye başladığını belirten Baydar, Muğla'daki bahçelerde ilk hasatların yapıldığını ifade etti.

Baydar, "Şu ana kadar 100 dönüm bahçe tesis ettik ve çalışmalarımız devam ediyor. Fidanlarımızı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden getiriyoruz ve çiftçilerimize ücretsiz vererek toprakla buluşturuyoruz. 11 yılın sonunda artık sakız verimleri almaya başladık. Şu anda yaklaşık 80-100 gram dönemindeyiz, ilk hasatlar olduğu için. Ancak bu rakam ilerleyen yıllarda kesinlikle artacaktır." diye konuştu.

Baydar, ağaçların gelişimini tamamlamasıyla verimin 400-500 grama kadar çıkabildiğini dile getirdi.

Türkiye'nin sakız ihtiyacının büyük bölümünün ithalat yoluyla karşılandığına dikkati çeken Baydar, üretimin artırılmasıyla dışa bağımlılığın azaltılmasını ve kırsaldaki üreticilere yeni bir gelir kapısı oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

"Sakız üretimini yeniden yaşatmak istiyoruz"

Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hakan Fikret Ünal, ilçede 3 ayrı noktada sakız bahçesi oluşturduklarını söyledi.

Mübadele döneminin ardından bölgede sakız ve kaya inciri üretiminin azaldığını belirten Ünal, yeniden sakız üretimine başladıklarını ifade etti.

Ünal, "Yetiştirdiğimiz fidanları köylere dağıtarak sakız üretimini yeniden yaşatmak istiyoruz. Bu bölgenin endemik bitkisi olan sakızı gıda piyasasına kazandırmaya çalışıyoruz. Köylüyü bu üretime dahil edersek sakız ağacını yeniden Anadolu'da yaygınlaştırmış oluruz." diye konuştu.

Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Ümmü Sezer de proje kapsamında üretim ve çoğaltma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, üreticilerin sakızdan gelir elde etmeye başladığını anlattı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muğla'da 11 yıl önce dikilen sakız ağaçları 100 dönüm bahçede ilk ürününü verdi - Son Dakika
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