Zeytinyağları ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Zeytinyağları ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

23.03.2022 10:59
Zeytinyağları ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

Menteşe Belediyesi tarafından üretilen 4 ton zeytinyağını sosyal belediyecilik anlayışları gereği ihtiyaçdöneminde daha çok anlaşıldığını dile getirerek şu ifadelere yer verdi: "Belediyemize ait tarım arazilerimizde başlattığımız ve pandemi döneminde hız verdiğimiz üretim çalışmaları ile...

Menteşe Belediyesi tarafından üretilen 4 ton zeytinyağını sosyal belediyecilik anlayışları gereği ihtiyaç

döneminde daha çok anlaşıldığını dile getirerek şu ifadelere yer verdi: "Belediyemize ait tarım arazilerimizde başlattığımız ve pandemi döneminde hız verdiğimiz üretim çalışmaları ile ata tohumlarımıza sahip çıkarak üreticilerimize, çiftçimize destek olduk. Yerli ata tohumlarımızı toprakla buluşturduk, hasadını yaptık ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bu konudaki çalışmalarımızı belediyemiz sahibi vatandaşlara ulaştıracaklarını ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, çiftçiye ve üreticiye destek olmak adına farkındalık oluşturan tarımsal üretim projelerine imza atmaya devam ettiklerini belirtti.

Başkan Gümüş, yerel üretiminin pandemi bünyesinde kurduğumuz tarım hizmetleri birimi ile her geçen gün geliştiriyor, hedeflerimizi büyütüyoruz. Bugün de belediyemize ait zeytinliklerden ürettiğimiz 4 ton zeytinyağını farklı litrelerde şişeleyerek sosyal belediyecilik anlayışımız gereği ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere hazır hale getirdik. Zeytinyağlarımızın bir kısmını aşevimizde yemek yapımında, bir kısmını ise belediyemize ait Kültür Evlerinde değerlendireceğiz. Menteşe Belediyesi olarak kentimizi sağlıklı gıdanın merkezi yapmak, halkımızın sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak, üreten ve gelişen bir Menteşe için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Zeytinyağları ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor
Zeytinyağları ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor
Zeytinyağları ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

YORUMLAR
500
Ramazan ayında hayırseverlerin bağışları Türkiye ve 40 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak Ramazan ayında hayırseverlerin bağışları Türkiye ve 40 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak Cansuyu Derneği bu ramazanda da ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak Cansuyu Derneği bu ramazanda da ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zeytinyağları ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:52 Et ve Süt Kurumu Müdürü yüzde 48'lik zammın nedenini uzun kuyruklara bağladı!
11:36 Ukrayna'nın paylaştığı fotoğraf olay oldu: Avını bekleyen traktör
11:27 Rus medyasındaki uzmanlar, televizyon ekranlarında Polonya'nın nasıl bombalanacağını tartıştı!
11:22 Göztepe'yi satın almak isteyen Abramovich'le görüşmeler başladı!
11:15 Hatay'da Suriyeliler iki sektörde tamamen söz sahibiler!
11:09 23 Mart 2022 Çarşamba günü dolar/TL 14,82 seviyelerinde işlem görüyor
11:03 İsmail Kartal, performansıyla Domenec Torrent'i solladı!
10:58 Gram altının fiyatı haftanın ortasında 914 lira seviyesinden işlem görüyor
10:55 Yargıtay, Alaattin Çakıcı'ya verilen 17 yıl hapis cezasının bozulmasını istedi!
10:44 Yeni dizi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu! Somer, Türkan'ı boşanmaya ikna edebildi mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 12:00:10. #1.13#
SON DAKİKA: Zeytinyağları ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement